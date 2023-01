Als je wil dat er op je gejaagd wordt, moet je jezelf wel een beetje sappig presenteren

Lente (16) heeft haar eigen webshop: ‘Beter verdienen en veel leuker dan werken in supermarkt’

Het aantal tieners met een bedrijfje is in vijf jaar tijd explosief gegroeid, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Drie piepjonge ondernemers aan het woord over hun drijfveren en avonturen.

