‘Als mbo’er in de techniek heb je nu meer kansen dan iemand die hoger opgeleid is’

Vandaag is het Wereld Loodgieters Dag. Het moment om even stil te staan bij deze onmisbare vakmensen, vindt ondernemersvereniging Techniek Nederland. Want wie bel je als de waterleiding kapot vriest of de verwarming het niet meer doet? Juist. Tegelijkertijd is er nog altijd een groot tekort aan loodgieters, net als aan andere technische vakmensen.

Meryl Hengeveld (28) vindt het terecht dat er een Wereld Loodgieters Dag bestaat. Zelf draait ze nog niet zo heel lang mee in het vak, maar ze ziet wel dat loodgieters - tegenwoordig ook wel sanitair-installateurs genoemd - nog te vaak worden ondergewaardeerd. ,,Veel mensen denken: ‘oh, het is maar een loodgieter’. Maar als we geweest zijn, zijn ze ontzettend blij.”

Wachtrijen

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, had een paar jaar geleden nog nooit van de speciale dag gehoord. Maar hij grijpt de gelegenheid nu graag aan om te benadrukken hoe belangrijk loodgieters eigenlijk zijn. ,,Het is de uitgelezen kans om te zeggen: prijs het vakmanschap en erken dat deze vakmensen belangrijk zijn.”

Volgens Terpstra hebben we het in Nederland eigenlijk tot nu toe niet goed aangepakt. De vakman heeft structureel te weinig lof gekregen. ,,We denken dat het een uitstervend beroep is, dat is zeker niet zo. We hebben ze juist overal nodig, bij de aanleg van windparken tot in het keukenkastje.”

Quote We denken dat het een uitster­vend beroep is, dat is zeker niet zo. We hebben ze juist overal nodig Doukle Terpstra

Nederland telt in totaal 150.000 vakmensen, onder wie 16.000 loodgieters. Maar dat zijn er bij lange na nog niet genoeg. ,,Vijf jaar geleden was er nog een tekort van 800 loodgieters, dat is nu opgelopen tot 1600.” Terpstra vreest voor wachtrijen bij de loodgietersbedrijven zolang het tekort niet is opgelost. ,,Dat betekent dan dat je niet morgen aan de beurt bent als je een nieuwe badkamer wilt of er iets met de dakgoot of warmwatervoorziening aan de hand is.”

Gepromoot

Zolang er niet voldoende jongeren voor een technische opleiding kiezen, zullen deze tekorten blijven bestaan, zegt Terpstra. ,,De opleidingen zijn aantrekkelijk, maar ze kiezen er te weinig voor en dat hebben we deels aan onszelf te danken. We hebben het algemeen vormend onderwijs zoveel belangrijk gemaakt dan het beroepsonderwijs. Ouders lijken hun kinderen het liefst naar de havo of het vwo te sturen zodat ze daarna kunnen gaan studeren. Terwijl je als goed opgeleide mbo’er in de techniek tegenwoordig een betere kans op de arbeidsmarkt hebt dan iemand die hoger opgeleid is.”

Hengeveld liep hier ook tegenaan toen ze een vervolgopleiding moest kiezen na de middelbare school. ,,Er wordt op scholen te weinig reclame gemaakt voor de techniek. Bij mij werd een technische opleiding niet gepromoot. Ik wist niet eens dat ik het kon kiezen.” Hengeveld ging uiteindelijk in de paardenwereld aan de slag, maar besloot op haar 22ste toch het roer om te gooien.

Volledig scherm Meryl Hengeveld (28) heeft vijf jaar na middelbare school alsnog voor het loodgietersvak gekozen. © Privé-archief

,,Installatiewerk leek me altijd al heel leuk. Maar ik wilde niet weer aan een nieuwe opleiding beginnen, ik moest geld verdienen. Na wat rondzoeken kwam ik bij een werk-leertraject uit. Dan krijg je gewoon salaris terwijl je leert. Toen durfde ik de gok wel te wagen.”

Meiden

Inmiddels is Hengeveld werkvoorbereider bij PBK Technische Installaties in Den Helder en regelt ze alle randzaken van de projecten, van het aannemen van klussen tot aan de planning en opmaken van offertes. ,,Gelukkig werk ik ook nog steeds veel buiten het kantoor, dat vind ik heel leuk.” Het allerleukste aan haar werk vindt Hengeveld dat ze mensen écht kan helpen. ,,Warmte en water willen we allemaal. Wij zorgen ervoor dat het werkt, daar maak je mensen zo blij mee.”

Dat het een ‘mannenwereld' is, vindt ze helemaal niet zo storend. ,,Mannelijke collega’s hebben het beste met je voor. Wat ook helpt, is dat er tegenwoordig vrouwenkleding bestaat. Het is iets kleins, maar dat zit toch een stuk beter en zo voel je je wat meer vrouw. Ik heb daarom ook een roze helm. Nog een voordeel: ik raak die helm nooit kwijt.”

Quote Warmte en water willen we allemaal. Wij zorgen ervoor dat het werkt, daar maak je mensen zo blij mee Meryl Hengeveld

Hengeveld hoopt dat meer Nederlanders gaan inzien hoe leuk het loodgietersvak eigenlijk is. ,,Ik ben ontzettend blij met mijn keuze. Ik wil nooit meer wat anders. En ik weet zeker dat ik nooit zonder werk kom te zitten.”

Klimaatdoelen

Terpstra vindt het ontzettend mooi om te zien dat meer meiden tegenwoordig voor een technische opleiding kiezen. ,,Ik hoop dat nog meer meiden zich gaan laten verleiden tot het technische vak. En het mooiste vind ik misschien wel dat bij alle technische vrouwen het enthousiasme voor het werk eraf spat.”

Om de klus te klaren, zijn alle technische handen meer dan welkom, of ze nu van een man of vrouw zijn. Zeker als we onze klimaatdoelen willen halen, zegt Terpstra. ,,In 2030 moeten bijvoorbeeld 1,5 miljoen woningen duurzamer zijn, alle kantoorgebouwen label C hebben en onder meer 6500 windmolens geplaatst zijn. Dat loopt allemaal via onze sector, de techniek.”

Bekijk hier alle video’s op het gebied van werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.