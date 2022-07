Ander werk naast je baan: deze nieuwe wetswijziging is gunstig voor werknemers

Ben je in loondienst, dan kan je werkgever verhinderen dat je ander werk ernaast doet met een nevenwerkzaamhedenbeding in je arbeidscontract. Per 1 augustus gaan de regels voor dit beding echter flink op de schop. In veel gevallen pakt dat gunstig uit voor de werknemer. Arbeidsrecht-advocaat Mariska Aantjes legt uit hoe het zit.

Het nevenwerkzaamhedenbeding, wat staat daarin en waar gebruiken bedrijven het voor?

Aantjes: ,,Het nevenwerkzaamhedenbeding verbiedt dat een werknemer andere werkzaamheden verricht buiten de functie. Het kan voor de werkgever een manier zijn om te voorkomen dat mensen zichzelf overvragen. Als mensen te veel werken is er immers een risico op verzuim. Een beding hoeft niet alleen voor ander werk in loondienst te gelden, ook werkzaamheden als zzp’er en onbezoldigd werk - vrijwilligerswerk - kunnen hieronder vallen. Het gaat niet per se om het soort werk dat je ernaast doet, maar om het feit dat je niet kunt rusten als je iets anders ernaast doet.’’

Zijn er nog meer redenen voor een werkgever om dit beding in het contract op te nemen?

,,Met een nevenwerkzaamhedenbeding kan een werkgever ook de eigen belangen beschermen, en bijvoorbeeld verhinderen dat een werknemer ook voor een concurrerende organisatie gaat werken of werkzaamheden verricht die voor tegengestelde belangen zorgen. In de praktijk zie je meestal niet dat nevenwerkzaamheden helemaal verboden worden. Vaak staat er in het beding ‘het is verboden werkzaamheden naast de functie te doen tenzij in overleg met de werkgever’. Maar dan moet je als werknemer dus wel om toestemming vragen.’’

Wat verandert er per 1 augustus?

,,De EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die afgelopen juni aanvaard is door de Eerste Kamer, zorgt ervoor dat het Nederlandse arbeidsrecht op verschillende punten gewijzigd moet worden. Doel van de richtlijn is onder meer om het hebben van meerdere banen makkelijker te maken. Dat heeft voor het nevenwerkzaamhedenbeding bijzonder grote gevolgen. Als een werkgever na 1 augustus een nevenwerkzaamhedenbeding op wil nemen in een contract, dan moet hij daar een aantoonbaar goede reden voor hebben. ‘Zomaar’ iemand verbieden elders te werken mag niet, en zonder geldige reden is het beding automatisch nietig.’’

Heeft dat nog gevolgen voor contracten die eerder zijn afgesloten?

,,Zeker. Deze wijziging geldt direct en geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die eerder zijn overeengekomen. Ieder nevenwerkzaamhedenbeding is nu in principe nietig, tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij een geldige reden heeft voor het beding. De werknemer zit daarmee in een veel sterkere positie dan voorheen.’’

Iedereen die nu een nevenwerkzaamhedenbeding in zijn of haar contract heeft, heeft reden voor een goed gesprek met de baas?

,,Ja, de rollen worden omgekeerd. Waar de werkgever eerst de macht had om iets te verbieden, is het nu het recht van de werknemer om meerdere banen te hebben, tenzij de werkgever hard kan maken waarom dat echt niet kan. Als je zo’n beding in je contract hebt, kun je je werkgever vragen wat de geldige reden dan is. Zonder is het beding sowieso nietig en hoef je je er niet aan te houden.’’

Nog een baan erbij nemen wordt dus makkelijker, maar er zijn vast beperkingen. Waar moet je als werknemer op letten?

,,De werknemer heeft zelf ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat werk ernaast niet leidt tot belangenverstrengeling of de belangen van de werkgever schaadt. Let er daarnaast op dat je je houdt aan de Arbeidstijdenwet. Volgens die wet mag een maximale werkweek 60 uur duren, maar dat mag ook niet iedere week. Over een periode van vier weken mag je gemiddeld 55 uur werken, over een periode van 16 weken is het 48 uur. Heb je nu een baan voor vier dagen, dan kun je er niet eentje bij nemen voor nog eens drie dagen.’’

Wat zou het gevolg zijn als je dat wel doet?

,,Dan hebben beide werkgevers een reden om bezwaar te maken. Ze mogen erop rekenen dat je als werknemer je eigen gezondheid in acht neemt. Als zij je zo lang zouden laten werken, zouden ze ook een stevige boete moeten betalen.’’

