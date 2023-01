Arjen had een overlevingskans van 2 procent, na wonderbaarlijk herstel leeft hij nu zijn droom

Nederland vaarwel zeggen voor een eigen bedrijf in het buitenland: Lenja te Velde (54) en haar partner Arjen van Weeghel (55) namen die stap na een bijzondere moeilijke periode in hun leven. Arjen kreeg begin 2022 een longembolie waarna zijn leven aan een zijden draadje hing. Toen hij bijkwam uit zijn coma, wist hij wat hij wilde: wijnboer worden. Inmiddels runnen de twee een wijnboerderij in Italië.

In eerste instantie lijkt Arjen januari vorig jaar last te hebben van een onschuldig griepje. Toch is zijn vriendin Lenja er niet gerust op. ,,Arjen had nooit ergens last van. Hij wilde ineens onder een dekentje op de bank liggen. Toen hij ook kortademig werd, begon ik me echt zorgen te maken.”

Als Te Velde de volgende ochtend een zacht geroep hoort vanuit de slaapkamer, weet ze dat het mis is. ,,Toen ik bovenkwam zag ik de doodsangst in zijn ogen. Hij was ontzettend benauwd. Ik dacht: dit is niet goed en belde direct 112.”

Van Weeghel wordt met gillende sirenes meegenomen. Niemand mag mee naar het ziekenhuis vanwege corona. ,,Maar al snel belden ze: ‘Jullie moeten nu komen’.” De eerste uren zijn kritiek, Van Weeghel moet twee keer gereanimeerd worden. ,,Er werd mij verteld dat hij maar twee procent overlevingskans had en nog minder kans om er goed uit te komen.”

Diepgewortelde wens

Een week lang ligt Arjen in coma, maar op wonderbaarlijke wijze redt hij het. Op een van zijn eerste heldere momenten - nadat hij wakker is - zegt hij iets wat hun beide levens om zal gooien. ,,Ik vroeg hem wat hij gedroomd had. Hij zei: ‘Ik wil wijnboer worden’. Arjen heeft ooit agrarische bedrijfskunde gestudeerd, ik denk dat het daar vandaan kwam. Voor mij was het duidelijk dat dit zo’n diepgewortelde wens was en dat we dit moesten doen.”

Na een paar weken revalideren, gingen de twee op zoek naar een manier om deze droom te verwezenlijken. De keuze viel op Italië, het land waar ze met hun samengestelde gezin al vaker op fijne vakanties zijn geweest. Daarna gingen ze op zoek naar een Italiaanse wijngaard die ze konden kopen. ,,We hebben een makelaar gevraagd of hij ook wijnboerderijen in de aanbieding had. Al snel kregen we twee linkjes doorgestuurd. Bij de tweede wijngaard dachten we meteen: ja, dit is het. Vijf hectare, met drie soorten witte en drie soorten rode druiven en zo’n honderd olijfbomen, gelegen in Petritoli in de prachtige streek Le Marche.”

Sinds ze officieel eigenaar zijn, pendelen Van Weeghel en Te Velde tussen Nederland en Italië. Mede omdat een aantal van hun kinderen nog thuis wonen. ,,Ik heb inmiddels wel een Italiaanse boerenstatus. Die heb je nodig als je landbouwactiviteiten wil ondernemen. Maar zodra je die hebt moet je binnen drie jaar in Italië gevestigd zijn. Dat is ook het plan. We zijn al volledig in bedrijf en hebben in augustus en september de eerste druiven en olijven geoogst.”

De twee hebben ook een wijnmaker in de arm genomen, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de wijnboerderij als het stel in Nederland zit. ,,We leren veel van Guiseppe, hij is cruciaal voor ons bedrijf. Hij helpt bij het bewerken van het land, de oogst en maakt onze wijn en olijfolie.”

Quote Onze wijn en olijfolie moet een hommage aan Nederland en Italië zijn

12.000 flessen wijn

Het is aanpoten, zegt Te Velde. Zij heeft ook nog haar fulltime adviseursfunctie in Nederland. Ze kan wel veel op afstand werken, ook als ze in Italië is. In de avonduren en de weekenden is het stel druk met het uitwerken en regelen van administratieve zaken rondom de wijnboerderij en het maken van wijn. ,,Alles gaat in het Italiaans. Wat het lastig maakt is dat je vaak niet zeker weet of ze je nou helemaal begrepen hebben. Maar we gaan steeds beter de Italiaanse manier van ondernemen begrijpen.”

De wijnen staan ondertussen in grote tanks te rijpen. Te Velde kan niet wachten om ze te proeven. ,,We kunnen binnenkort al gaan bottelen, net als de olijfolie, heel spannend. Uiteindelijk gaan we 12.000 flessen wijn maken. Dat zijn er vergeleken bij de grote wijnboeren niet veel, maar we willen een kwalitatief wijnmerk zijn.” Het liefst wil het stel een DOC-keurmerk, voor wijnen van hoge kwaliteit. ,,We mikken op verkoop in speciaalzaken en willen graag geschonken worden in de betere restaurants.”

Het plan voor de etiketten van de flessen is ook al helemaal uitgedacht. ,,Onze wijn en olijfolie moet een hommage aan Nederland en Italië zijn. De etiketten zijn oranje, met beroemde Italiaanse historische personen erop, zoals schrijver Dante en kunstenaar Michelangelo.” De afbeeldingen zijn gemaakt door een lokale kunstenaar.

Voelt als thuiskomen

In het logo van de wijn is de letter ‘p’ te zien die voor ‘Perseveranza’ staat, de naam van het wijnbedrijf. ,,Dat betekent doorzettingsvermogen in het Italiaans. Alleen daarmee lukt het je om je droom waar te maken.” Het stel ziet zich volledig vestigen in Italië. ,,Hier zijn voelt als thuiskomen en zodra Arjen op de tractor stapt, is hij echt op z’n plek. We hebben een prachtig boerderij, gelegen op een heuvel, kijken uit over onze eigen wijngaard en olijfbomen. Over een paar jaar is de wijngaard uitgebreid. Dan komen alle kinderen in de vakanties langs en zitten we met z’n allen aan een lange tafel in de tuin, met een glaasje van onze eigen wijn.”

