Babyboom door corona? Fijn vooruitzicht voor de winkel van Corrine

Stilzitten doet ze niet, de bestellingen lopen in de huidige lockdown mooi door bij babywinkel Ooievaar & Co in Enschede. Eigenaresse Corrine Onstein is de hele middag bezig met het wegbrengen van pakketjes. „Mijn ouders hebben ook al bestellingen weggebracht. Als het nodig is breng ik pakketten dezelfde dag langs. Afgelopen zondag nog bij een stel dat een dag later op vakantie ging. Dat combineerde ik lekker met een wandeling met de hond.”