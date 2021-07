Begeleider Peter laat zien hoe mooi de zorg voor zwaar verslaafden en psychiatrisch patiënten kan zijn

29 juni 2020: Vandaag herdachten we onze bewoner die vorige week overleed. Afscheid nemen is zo moeilijk, het confronteert zo met eigen sterfelijkheid. Ze sliepen samen onder de brug, trotseerden de kou en zaten samen in de kliniek. Niet iedereen is hierbij aanwezig, voor sommigen is het te lastig, en als je ontkent dat een medebewoner overleden is hoef je ook geen verdriet te voelen. We hebben gezongen, gebeden en een kaarsje opgestoken en dan is het fijn als de begeleiding naast je staat, je helpt en je ondersteunt.