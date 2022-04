Berry ontwerpt hoeden voor koningin Máxima: ‘Die staat zelfs op een koffiebeker’

Zij verkocht haar zaak aan grote modeketen: ‘Was meisjes­droom om iets neer te zetten’

Het is een concept dat nog niet in Nederland bestond. Frederiek Waninge begon een kledingwinkel en hotel in één gebouw in de Utrechtse binnenstad. Juist door deze bijzondere combinatie doorstond ze de coronacrisis. Nu is er een overname door een groot modebedrijf.

7 april