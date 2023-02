Birgit (61) is product designer: ‘Je begint je ontwerp met niets, behalve een beetje inspiratie’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Birgit van de Ven (61) is product designer bij Tarkett in Waalwijk.

Wat doe je precies?

,,Tarkett maakt onder andere tapijttegels voor gebruik in bedrijfspanden en kantoren. Mijn team en ik ontwerpen de collecties tegels waar architecten uit kunnen kiezen als zij het interieur van zo’n gebouw ontwerpen. Onze producten worden gebruikt in Nederland en daarbuiten. We moeten zorgen dat we opties hebben die aansluiten bij verschillende voorkeuren.’’

Hebben Nederlanders een andere smaak dan de rest van de wereld?

,,Het tapijt is natuurlijk onderdeel van het hele plan dat een architect maakt voor de inrichting. Je ziet dat in bepaalde landen bepaalde stijlen populairder zijn. In Nederland is de Scandinavische stijl - strak, rustig en met neutrale kleuren - geliefd, maar in Engeland zijn ze bijvoorbeeld gewend aan donkere kleuren en patronen in stoffen. In Frankrijk houden ze juist van lichte kleuren.’’

Als jij ergens binnenkomt, kijk je dan als eerste naar hoe de vloer erbij ligt?

,,Het trekt mijn aandacht wel. Als er bijvoorbeeld op het nieuws op televisie iemand geïnterviewd wordt in een kantoorpand, dan kijk ik altijd wel naar hoe het tapijt er daar uitziet. Mijn man is dat inmiddels wel gewend. Ik laat hem weleens zien waar ik op mijn werk mee bezig ben. Het is wel grappig dat hij er nu ook een beetje op let. Laatst zei hij: ‘Ik heb ergens tapijt gezien, het kan niet anders dan dat het een ontwerp van jou is.’ Ik zocht het op, en inderdaad, dat was er eentje van ons bedrijf.’’

Hoe lang doe je dit werk al?

,,Ik zit nu veertien jaar bij Tarkett. Ik heb hiervoor onder meer bij een drukkerij voor textielstoffen gewerkt, daar ontwierp ik gordijnen. Voor ik hier kwam wist ik niet zeker of ik tapijttegels ontwerpen wel leuk zou vinden, maar daar ben ik helemaal op teruggekomen. Ik vind het nog steeds super interessant werk.

Er zit heel veel techniek achter het maken van zo’n tegel. Per dag lopen er misschien wel honderden mensen over het tapijt, dan moet de stof slijtvast zijn en het patroon niet vervagen. Tegelijkertijd kan je niet te veel materiaal gebruiken, anders wordt de tegel te zwaar en het produceren te kostbaar. Dat heeft invloed op de keuzes die wij met het team maken.’’

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Ik vind het heel leuk dat je eigenlijk met niets begint, behalve een beetje inspiratie, en samen met de andere afdelingen tot een mooi product komt dat echt in kantoren gebruikt kan worden. Dat proces kan wel een jaar duren. Van een idee ga je naar de eerste handgemaakte staal en dan zijn er vaak nog heel veel tussenstapjes voor je met elkaar uitkomt bij eindproduct dat, in sommige gevallen, in tienduizenden vierkante meters in een kantoor gebruikt wordt. Het allerleukst is als je dan dat pand binnenkomt en dat het interieur als geheel echt klopt. Dan denk ik, wow, daar hebben wij aan meegeholpen.’’

Wat moet je in huis hebben om dit werk te kunnen doen?

,,Je moet ervan houden om de hele dag met kleuren en structuren bezig te zijn. Je moet ook goed kunnen communiceren met mensen uit andere vakgebieden en met de klant. Een belangrijk deel van mijn werk is het overleg met architecten. We nodigen hen regelmatig uit om hun mening te geven over wat we maken. Je maakt zo’n ontwerp immers niet voor jezelf: het moet voldoen aan wat de architect nodig heeft voor zijn plan en later aan wat een gebruiker nodig heeft.’’

Hoe weet je of dat gelukt is?

,,Het is fijn als mensen het tapijt mooi vinden, maar ik denk dat het beste dat je je kan wensen is dat iemand die op kantoor werkt het tapijt niet eens is opgevallen. Dat betekent niet dat je werk voor niks geweest is: als het niet opvalt betekent het dat het tapijt goed opgaat in het geheel en ook dat mensen zich er nooit aan geïrriteerd hebben, bijvoorbeeld omdat hun bureaustoel er niet goed op rolt. Dan hebben we dus een product gemaakt dat prima functioneert en waar mensen tevreden mee zijn, zonder dat ze het doorhebben.’’

