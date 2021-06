Zo belangrijk vinden we duurzame werkgevers écht: blijf van salaris af en neem vlees niet weg

Kristian (44) begon bij de administra­tie, maar werd uiteinde­lijk de directeur van dit familiebe­drijf

14 juni Wat ooit begon als een tweemans timmerbedrijf in Zevenhuizen, is in meer dan honderd jaar tijd uitgegroeid tot een aannemersbedrijf met 45 man personeel. Kristian van der Knaap (44) mag zich sinds 2017 de algemeen directeur van Knaap Bouwbedrijf in Rotterdam-Nesselande noemen. Na de opvolging van zijn oom Leo van der Knaap is hij de vierde generatie aan het hoofd.