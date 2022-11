Buikpijn of stress om sfeer op werk: ‘Drie miljoen werkenden ervaren intimidatie op werkvloer’

CNV liet het onderzoek uitvoeren door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2400 werkenden. Vakbondsvoorzitter Piet Fortuin noemt de cijfers ‘schokkend’. ,,Een schrikbarend hoog aantal werkenden wordt geïntimideerd of vernederd. Dit is dus niet voorbehouden aan tv-programma’s, maar gebeurt op tal van werkvloeren. Volstrekt onacceptabel uiteraard. De werkplek moet veilig zijn”, zegt hij, verwijzend naar de angstcultuur achter de schermen bij De wereld draait door .

Vrouwen krijgen vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag en intimidatie dan mannen. Van de mannen heeft een kwart te maken met kleinerend of vernederend gedrag, tegenover 37 procent van de vrouwen. Vrouwen hebben ook vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag door collega’s: 36 procent tegenover 23 procent bij de mannen. Zestien procent van de vrouwen zegt wel eens van baan te zijn gewisseld door grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, bij de mannen is dit 9 procent. Vrouwen lopen daarnaast vaker een burn-out op en melden zich vaker ziek door grensoverschrijdend gedrag.

Met buikpijn naar werk

Uit het onderzoek blijkt dat één op de zes ondervraagden met buikpijn naar het werk gaat. Eenzelfde percentage stelt dat de sfeer op hun werkvloer hen stress bezorgt. Een angstcultuur op de werkvloer is zeker geen uitzondering: 11 procent zegt ermee te maken te hebben, 8 procent zegt dat zij een burn-out heeft gekregen door grensoverschrijdend of intimiderend gedrag op de werkvloer. ,,Een persoonlijk drama voor veel mensen dat nog jarenlang kan doorwerken”, zegt Fortuin. Ook noemt 15 procent hun manager ‘onvoorspelbaar en onberekenbaar’. Dertien procent overweegt een andere baan te zoeken vanwege de sfeer op het werk.

Bij DWDD greep werkgever BNNVara niet in na signalen van grensoverschrijdend gedrag, en dat komt vaker voor. In iets minder dan de helft van de gevallen wordt er niet opgetreden of weten werknemers niet dat er iets wordt gedaan. Ruim een kwart van de ondervraagden weet überhaupt niet waar ze terecht kunnen met klachten over intimiderend gedrag op de werkvloer. Daar moet volgens Fortuin snel iets aan veranderen. ,,De persoonlijke schade voor werknemers is enorm. De perikelen rond DWDD zouden voor veel werkgevers het startsein moeten zijn om aan de slag te gaan met dit thema. Vertrouwenspersonen moeten worden opgeleid om dit gedrag te herkennen en te voorkomen. Voor intimiderend gedrag mag geen plek meer zijn op de werkvloer.”