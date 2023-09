Burn-out bij jonge werkenden neemt toe: vooral onder hoogopgeleide vrouwen

Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van werk. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen stijgt het percentage. In 2020 zei 25 procent burn-outklachten te ervaren, in 2022 was dat 29 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het CBS. Ook jonge mannen hebben in toenemende mate te kampen met burn-outklachten. In 2022 zei 23 procent daar last van te hebben.

Verzuim als gevolg van werkgerelateerde psychische klachten komt volgens het rapport ook vaker voor. De stijging is vooral in de zorg en het onderwijs te zien, waar veel meer vrouwen dan mannen werken. Volgens de onderzoekers wordt de groep werknemers met weinig of geen burn-outklachten in die twee sectoren de laatste jaren steeds kleiner.

Prestatiedruk

Oorzaken van psychische klachten zijn volgens het rapport onder meer prestatiedruk, constant bereikbaar zijn en financiële onzekerheid. Jongeren noemden ook de ‘constante stroom aan negatief nieuws over klimaat, stikstof, oorlog en Covid-19' als voorbeelden.

Daarnaast hebben sociale media een negatieve invloed op het zelfbeeld van de jonge werkenden, ze zorgen ook voor stress en leiden volgens het rapport af van het werk.

Campagne

Om mentale klachten bespreekbaar te maken is onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de campagne ‘Hey, het is oké’ gestart. ,,Jonge werknemers ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress”, zegt demissionair minister Karien van Gennip van SZW. ,,Daar moeten we met elkaar wat aan doen. Dat begint bij het bespreekbaar maken van waar je tegenaan loopt en waar je mee zit. Dat is juist een teken van kracht en helpt je op de werkvloer. Bovendien kun je door erover te praten de kans op een burn-out verkleinen.”