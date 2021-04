Burn-out ligt op de loer: LinkedIn geeft duizenden medewerkers deze week vakantie

Door bijna iedereen vakantie te geven voorkomt het bedrijf ook dat degenen die blijven doorwerken hun collega's blijven ‘belagen’ met e-mails en in te plannen afspraken en overleggen. ,,Het mooiste dat iedereen tegelijk kan weglopen van het werk?‘’, zei een woordvoerder van LinkedIn vrijdag tegen persbureau AFP. ,,Niet begroet worden door een lawine aan onbeantwoorde e-mails als je terugkomt.’’ Slechts een klein kernteam van werknemers blijft doorwerken en rondt de zaken af. Zij kunnen op een later moment ook een week verlof opnemen dat ze niks kost.



LinkedIn, eigendom van Microsoft, is een van de digitale diensten die tijdens het begin van coronapandemie een grote vlucht namen. Het in Californië gevestigde bedrijf behoorde bij de eerste bedrijven in de Verenigde Staten die begin maart vorig jaar telewerken in gebruik namen. Het wordt in ieder geval gehandhaafd tot september 2021. En zelfs als daarna de kantoren weer worden opengesteld, mogen werknemers tot 50% blijven thuiswerken.