Claudio (28) doet dutjes tijdens de werkdag: ‘Word er een leukere collega van’

Vooral jonge werkenden hechten veel waarde aan het flexibel indelen van hun werkdag. Zo nemen ze ook graag een break van hun werkdag. Dat is alleen maar bevorderlijk voor de productiviteit, laat de wetenschap zien. Om die reden doet growth hacker Claudio Frey (28) regelmatig een dutje tijdens de werkdag, op de bank op kantoor of gewoon thuis.

Claudio Frey werkt als growth hacker bij Sprints & Sneakers, een bedrijf dat andere bedrijven sneller helpt groeien. Frey doet regelmatig dutjes tijdens de werkdag. ,,Ik doe zeker wel een paar keer in de week een powernap. Meestal eentje van twintig of dertig minuten, soms van een uur. Voorheen zou ik naar koffie hebben gegrepen om energiek te blijven. Nu doe ik een powernap. Dat is voor mezelf beter - ik word er productiever en actiever van - en voor anderen: ik word er ook een leukere collega door.”

Ook de collega’s van Frey doen wel eens een dutje in de pauze. ,,Er ligt hier regelmatig iemand op de bank. Maar omdat het de laatste tijd behoorlijk druk is op kantoor, is het wat lastiger om even te gaan liggen. Ik werk veel thuis, daar doe ik het wat gemakkelijker. Maar als ik op kantoor powernap, ga ik op de bank of in de Fatboy liggen, doe ik gewoon een slaapmaskertje op, een kussen op mijn hoofd en ga ik slapen.”

Effectieve pauze nemen

Een Australisch onderzoek laat zien dat dutjes je minder slaperig maken en je cognitieve prestaties vergroten. Van een powernap van vijf tot vijftien minuten pluk je al direct de vruchten, daarnaast houden de effecten tot drie uur aan. Maar let wel op dat je niet te lang slaapt: dutjes van meer dan 30 minuten zorgen er juist voor dat je minder alert bent.

Toch wil nog niet iedereen aan de powernap, zegt Kasper Janssen, sportarts en expert op het gebied van powernappen. ,,Wij Nederlanders vertellen onszelf dat we altijd productief moeten zijn, dat is echt een calvinistische gedachte. We negeren onze vermoeidheid liever, nemen een kop koffie en werken gewoon door.”

Quote Effectief pauzeren en herstel­tijd inbouwen in je dag is ontzettend belangrijk Kasper Janssen, sportarts

Janssen ziet wel dat er steeds meer werkgevers zijn die het personeel stimuleren om een effectieve pauze te nemen van het werk. ,,In de zorg is het bijvoorbeeld steeds normaler dat er even iemand de rustruimte in duikt tijdens een dienst.” Daarnaast lijkt er bij werknemers ook een drempel te zijn verdwenen. ,,Velen van ons werken sinds de coronacrisis meer thuis. Hier hebben we het idee dat er minder op ons gelet wordt en dat we meer vrijheid hebben om onze werkdag zelf in te delen. Daardoor wordt het ook makkelijker om tussendoor te gaan sporten, een wasje te doen of dus een dutje.”

Intens werk

Uit onderzoek van adviesbureau Devoteam onder 750 medewerkers uit de IT blijkt dat 26 procent van de IT-professionals wel eens een powernap doet tijdens de werkdag, tegenover 10 procent van het andere personeel. Dat IT’ers het vaker lijken te doen, ligt aan de aard van hun werk, zegt hr-manager Anuradha Tikai van Devoteam. ,,Veel IT’ers zitten heel de dag achter een scherm. Ze ontwikkelen software, beheren systemen, houden databases bij, dat is allemaal computerwerk. En ook vrij intens werk, ze moeten continu gefocust zijn. Dan heb je af en toe een break nodig.”

Maar niet alleen IT’ers hebben die break nodig, ook andere medewerkers die veel achter een scherm zitten. Tikai: ,,Sinds we thuiswerken, worden vergaderingen ook veel online gehouden en zo zit je, ook al ben je geen IT’er, alsnog heel de dag achter een laptop.”

Sportarts Janssen zegt dat iedere werker baat heeft bij een goede pauze. ,,Effectief pauzeren en hersteltijd inbouwen in je dag is ontzettend belangrijk. Daarmee voorkom je dat je ’s avonds uitgeput op de bank neerploft en de volgende dag nog steeds vermoeid weer aan de slag gaat.”

Verantwoordelijk mee omgaan

Niet iedereen wil een middagdutje doen, weet Janssen. Sommige werkenden krijgen juist energie van een wandeling in de frisse lucht. ,,Dat is prima, het gaat erom dat je even iets anders doet dan je werk. Werkgevers moeten zorgen dat personeel zelf kan kiezen wat bij hen past.” Strenge regels opstellen hoe werknemers de hersteltijd invullen is niet nodig, zegt Janssen. ,,Als je mensen vrijheid geeft, zijn ze vaak goed in staat om daar verantwoordelijk mee om te gaan.”

Dat is in ieder geval zo bij Frey op kantoor. ,,Je mag zelf bepalen wat goed voor jou en uiteindelijk de klant is. Je moet het goed plannen, er niet voor zorgen dat je net voor een meeting even gaat sporten of een dutje doet.” Hr-manager Tikai zou werkgevers wel aanraden om regels op te stellen voor powernaps. ,,Het moet duidelijk zijn hoe lang de powernap mag duren en wanneer en waar het mag. Zo voorkom je scheve gezichten en onbegrip.”

