CNV: Vraag om loonsverhoging bij vrouwen minder vaak gehonoreerd dan bij mannen

Mannen die om loonsverhoging vragen, krijgen dat vaker toegekend dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 3300 leden. Directeur Piet Fortuin noemt die uitkomst 'niet verrassend', maar wat in zijn ogen wél opvallend is, is dat mannen ook vaker om een loonsverhoging vragen dan vrouwen.

Van de mannen die om loonsverhoging vragen, krijgt 56 procent dit verzoek gehonoreerd. Bij vrouwen die om loonsverhoging vragen, ligt dat een stuk lager, namelijk op 42 procent. Mannen krijgen bovendien bij een goede beoordeling meer dan twee keer vaker loonsverhoging dan vrouwen. ,,Mannen zijn dus assertiever, als het gaat om loonsverhoging. Daar wordt beter naar geluisterd”, aldus CNV-directeur Piet Fortuin. Ook worden er bij mannen, buiten de cao om, drie keer zo vaak extra afspraken gemaakt over beloning dan bij vrouwen.

Loonkloof

Anno 2021 is er nog steeds een stevige loonkloof tussen mannen en vrouwen. ,,Vaak wordt dat probleem neergelegd bij vrouwen”, vertelt Fortuin. ,,Ze zouden er vaker om moeten vragen, of assertiever moeten zijn.” Uit het onderzoek van CNV blijkt dat loonsverhoging bij vrouwen minder vaak wordt gehonoreerd dan bij mannen. ,,Het is goed dat werkgevers zich hier bewust van worden. Het lijkt vaak of mannen sneller zeggen dat het tijd is voor een volgende stap, qua salaris.”

Dat de loonkloof vandaag de dag nog steeds bestaat, vindt Fortuin ‘onbestaanbaar'. ,,Zeker omdat vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan mannen en hun opleidingsniveau hoger is.” Inmiddels worden meer functies bekleed door vrouwen, maar volgens Fortuin moet dat nog beter. ,,Daar moeten werkgevers zich ook bewust van worden.” Want wat als de loonkloof niet kleiner wordt? ,,Als je ziet dat je als werknemer minder beloond wordt, doet dat iets. Mensen gaan wellicht verder kijken”, legt Fortuin uit.

Quote Het lijkt vaak of mannen sneller zeggen dat het tijd is voor een volgende stap, qua salaris Piet Fortuin, CNV

Transparantie

Wat volgens Fortuin kan helpen, is opener zijn over het eigen loon. Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de werknemers weet hoeveel naaste collega's verdienen. 52 procent van de mannen weet hoeveel collega's verdienen, tegen 43 procent van de vrouwen. Bijna de helft van de ondervraagden vraagt om loonsverhoging als ze horen dat directe collega's meer verdienen.

Fortuin roept heel Nederland op om transparantie te geven over het salaris. ,,Dan praat ik over werkgever en werknemer. Wat mij betreft moet het in een bedrijf vanaf de laagste medewerker tot de directeur transparant zijn wat iedereen verdient. Dan kan iedereen zien welke stappen er te maken zijn.” Ook onder werknemers zou Fortuin graag zien dat het taboe rondom het salaris verdwijnt. ,,Praat er gewoon over, want onduidelijkheid leidt tot scheve gezichten. Transparantie niet.”

Meldpunt

Vanaf vandaag start het CNV met een meldpunt. ,, Als je als werknemer het vermoeden hebt dat je niet gelijk wordt beloond, meld je dan bij ons aan", vertelt Fortuin. Als iemand individueel benadeeld wordt, kan het CNV een individuele zaak starten. Daarnaast is er ook een collectieve melding. In dat geval gaat het CNV het gesprek aan met de werkgever.

Het CNV doet steeds vaker onderzoek naar gelijke beloning. Volgens Fortuin nemen veel mensen aan dat een gelijke beloning in de cao is vastgelegd. ,,In de praktijk blijkt dat toch niet altijd te kloppen, ook al denken werkgevers soms van wel”, aldus Fortuin. ,,Buiten de cao om worden er vaak afspraken gemaakt over extra beloning.” En om te voorkomen dat sommige werknemers sneller het zogeheten loongebouw doorlopen dan andere, stelt het CNV dus in sommige gevallen een onderzoek in. ,,We kijken dan ook echt met werkgevers wat we daar aan kunnen doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.