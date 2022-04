Corona, energiecrisis en oorlog: honderdduizenden ondernemers staat water aan de lippen

Benjamins (21) zakken stront gaan als warme broodjes over de toonbank: ‘Of het stinkt in mijn auto?’

Een zak stront nog kunnen verkopen: dan moet je wel een échte handelaar zijn. Het is precies datgene wat Benjamin Zuidbroek (21) doet. Vorig jaar begon hij samen met Ard-Jan Hoogland (22) met de Schijtzak. Nu is de onderneming ook in België en Duitsland te vinden.

24 maart