De banen liggen voor het oprapen, maar werkende studenten worden op veel plekken gemist

Zaken in luxe chocolade in opmars, terwijl bakker geen opvolger vindt: ‘Je hoeft niet 's nachts te werken’

In Nederland zijn de afgelopen jaren een paar honderd ondernemers gestart die veelal zelfgemaakte chocoladeproducten verkopen. De Kamer van Koophandel (KVK) meldt dat het aantal ondernemingen in luxe chocolade sinds 2017 is toegenomen met bijna 30 procent.

20 december