De drukte de baas: Pim (27) bedacht een geluidsdichte meditatiecabine voor op werk

Acht uur lang gefocust blijven op je werk of tijdens het studeren is best een uitdaging. Rechtenstudent Pim van den Bos (27) bedacht daarom het Mindfulnest, een geluidsdichte cabine voor een powernap of om te mediteren.

Het eerste prototype staat nu vijf weken in het kopieerhok van de bibliotheek van de Universiteit Maastricht. Ruim honderd studenten en medewerkers trokken zich al even terug in de wit-grijze cabine. Studentpsycholoog Liesbeth Mouha hoorde tientallen enthousiaste reacties.

,,Door gedurende de dag even tijd voor jezelf te nemen, ervaar je minder stress en verloopt de dag aangenamer en rustiger.’’ Zelf mediteert Mouha overigens al jaren. ,,Ik ben topsporter geweest (ze nam als beachvolleyballer deel aan de Olympische Spelen). Door meditatie kan ik beter omgaan met stress en druk.’’

Meditatiekussen

Mouha is eveneens coördinator van de zogenoemde Wellbeing Movement op de universiteit met workshops en cursussen over bijvoorbeeld faalangst, meditatie en mindfulness. Vanwege corona worden deze workshops nu online gegeven. ,,We waren voor de komende maanden ook op zoek naar iets wat we op de campus zelf konden doen en coronaproof is. Het Mindfulnest past daar goed bij, omdat je alleen in de cabine zit.’’

De cabine is af te sluiten en vrijwel geluidsdicht. Op de wanden zitten akoestische panelen en studenten kunnen plaatsnemen op het meditatiekussen of op de grote bank met de grijze zitting. Op de ingebouwde iPad kun je geleide meditaties, ademhalingsoefeningen of rustige muziek afspelen. Telefoons en computers blijven buiten. ,,Het is een plek waar je helemaal alleen even tot rust kunt komen’’, zegt bedenker Pim van den Bos.

De grote bank is niet bedoeld om op te slapen. ,,Maar het kan wel’’, zegt hij. ,,Het doel is om stress te verminderen of de concentratie te verhogen.’’ Mediteren zorgt voor een betere pauze dan op je telefoon scrollen of een sigaretje roken, zegt hij. Daarnaast wordt het ‘nest’ gebruikt door studenten en medewerkers om bijvoorbeeld te bidden. ,,Er zijn wel stilte- of gebedsruimtes, maar dat zijn vaak grote ruimtes waar je geen privacy hebt en daardoor ook minder goed tot rust komt.’’

Bedrijven

Ook de rechtenstudent mediteert al jaren. ,,Naast mijn studie werkte ik bij een advocatenkantoor én op de universiteit. Daarnaast vind ik het belangrijk om goede cijfers te halen.’’ Bovendien woonde hij samen in Amsterdam met zijn terminaal zieke vriendin. ,,Meditatie hielp mij heel erg om in balans te blijven. Vooral in periodes dat het slechter met haar ging. Door tussentijds te mediteren, lukte het me om tot mezelf te komen.’’ Alleen op zijn universiteit was er dus nog geen plek om je terug te trekken.

Samen met een interieurbouwer en architect ontwikkelde hij daarom een prototype van de meditatiecabine. Na de eerste proef in Maastricht hoopt Van den Bos dat ook andere universiteiten en bedrijven een cabine zullen huren of leasen. ,,Het past bij een aanpak van een bedrijf om de werkdruk te verlagen en om de veerkracht en weerbaarheid van werknemers te verhogen.’’ Wat de kosten worden, is nog niet bekend. ,,Die zijn afhankelijk van de looptijd en de specifieke wensen van het bedrijf.’’

Quote Het past bij een aanpak van een bedrijf om de werkdruk te verlagen en om de veerkracht en weerbaar­heid van werknemers te verhogen Pim van den Bos

De vriendin van Van den Bos overleed. Om tot rust te komen verhuisde hij tijdelijk terug naar zijn ouders. ,,Ook toen, in het rouwproces, ben ik blijven mediteren. Voor mij is het een vaardigheid om naar mezelf te blijven luisteren, meer te genieten en minder stress te ervaren.’’ Hij is niet de enige. Meditatie-apps zoals Headspace zijn populair onder studenten, weet Van den Bos. ,,Maar studenten die al veel mediteren, vinden het vaak lastig om een goed moment te vinden. Bijvoorbeeld omdat hun studentenhuis zo druk is of omdat ze veel tijd doorbrengen op de universiteit.’’

Reserveren

De meditatiecabine in de universiteitsbibliotheek maakt dat makkelijker, ziet ook Mouha. ,,Meestal mediteren studenten en medewerkers ’s ochtends en ’s avonds omdat ze dan de tijd hebben. Tijdens de drukke werkdag ervaren ze echter juist de meeste prikkels en stress. Het helpt om juist dan een time-out te nemen. Nu hoeven studenten of medewerkers daarvoor niet naar huis te gaan.’’

In Maastricht zijn ze tevreden. Medewerkers of studenten kunnen het Mindfulnest voor twintig minuten reserveren. Daar zitten steeds tien minuten tussen om de cabine te reinigen. ,,Vooral door corona is dat nu belangrijk’’, zegt Van Den Bos. Mouha hoopt dat het nest ook de komende maanden nog blijft staan. Bovendien zijn ook vanuit andere faculteiten verzoeken gekomen voor een mindfulnessruimte. ,,We onderzoeken nog of we daar budget voor vrij kunnen maken.’’

