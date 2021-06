De obers zijn op: zelfs met betere arbeidsvoorwaarden is er niet genoeg personeel te vinden

De drukte de baas: Pim (27) bedacht een geluids­dich­te meditatie­ca­bi­ne voor op werk

31 mei Acht uur lang gefocust blijven op je werk of tijdens het studeren is best een uitdaging. Rechtenstudent Pim van den Bos (27) bedacht daarom het Mindfulnest, een geluidsdichte cabine voor een powernap of om te mediteren.