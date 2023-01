De recruiter verbrak de verbinding, Tineke bleef verbouwereerd achter

Juf Kamalia kreeg veel vragen over haar hoofddoek: ‘Zo vroeg er eentje of het vast zat met lijm’

Kamalia Talhaoui (36) werkt al jaren als juf op de basisschool. Haar hoofddoek zorgde in het begin wel eens voor gefronste wenkbrauwen bij sommige ouders. Haar leerlingen zijn ook altijd heel nieuwsgierig naar haar haar. De kleuters hebben er de grappigste fantasieën over. De lerares besloot ze op te schrijven, in een uniek prentenboek. ,,Ze denken dat ik gouden krullen heb.’’

17 januari