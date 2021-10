De terugkeer naar kantoorleven: ‘9 tot 5 aanwezig moet je niet meer willen’

Leon is dominee en brandweer­man: ‘Soms word ik wel eens vragend aangekeken’

27 september Leon Bal is niet zomaar een brandweerman of zomaar een dominee. Sinds kort werkt hij ook als geestelijke verzorger bij de Veiligheidsregio Utrecht. De Veenendaler moet het welzijn van de mannen en vrouwen in het veld bewaken.