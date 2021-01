Deze bakkerij verdwijnt na 173 jaar uit Lopik: ‘Ik snap niet dat niet meer jongeren bakker worden’

Huisarts Rutger overvallen door Twitter­storm na coronat­weet: ‘Een feit dat uit context wordt gehaald’

13 januari Huisarts Rutger Hempel (35) uit Groningen is onbedoeld in een Twitterstorm terechtgekomen nadat volgens hem een tweet over corona een compleet eigen leven is gaan leiden. Tegenstanders trekken zijn deskundigheid en integriteit in twijfel en dat doet de jonge huisarts groot verdriet. Zijn werkgevers staan als een blok achter hem. ,,Het was helemaal niet mijn bedoeling om de complotdenkers te voeden”, laat hij in gesprek met deze nieuwssite weten.