Deze manier om iemand te overtuigen lijkt té simpel, maar werkt uitstekend

Wat voor baan je ook hebt, de kans is groot dat je iedere dag met andere mensen te maken hebt: collega’s, klanten, opdrachtgevers of leidinggevenden. Dan is het wel fijn als je de anderen meekrijgt met jouw plannen. Mirjam Wiersma, spreker en auteur van Elke werkdag een topdag , weet hoe je je invloed kunt vergroten. Deze keer: de kracht van geven

‘Voor wat, hoort wat’ is niet weg te denken uit onze cultuur. Maar het is niet alleen een al oud advies dat stof heeft verzameld, we handelen er ook echt naar. Een paar jaar geleden dachten we nog dat het versturen van een papieren kerstkaart een uitstervende gewoonte was. Maar nee, in 2020, misschien als gevolg van de toen geldende lockdown, zijn er veel meer kerstkaarten verstuurd dan het jaar ervoor.

Onderzoekers Kunz en Woolcott toonden in de jaren 70 – met kerstkaarten – al aan dat het principe van wederkerigheid ons gedrag beïnvloedt. In hun experiment stuurden ze kerstkaarten aan wildvreemden. Ze verwachtten een aantal kaarten terug; ze ontvingen er een heleboel. Bijna niemand informeerde wie de verzender eigenlijk was. Na ontvangst van de kerstkaart, werd er gewoon automatisch een kaart teruggestuurd. Als we iets krijgen, geven we iets terug. Doe je dat niet? Dan word je als egoïstisch en asociaal gezien. En dat willen we niet.

Je ziet het ook op social media: like jij een foto op Instagram, dan krijg je ook heel regelmatig een like terug. Volg jij mij op Twitter? Dan volg ik jou terug. Stuur jij een post van mij door op LinkedIn, dan kijk ik of ik iets van jou kan liken of door kan sturen.

Sterker dan sympathie

Onderzoek heeft ook aangetoond dat het principe het wint van een ander sterk middel om iemand te overtuigen, sympathie. Onderzoeker Robert Cialdini beschrijft een experiment met een lootjesverkoper. Proefpersonen die de verkoper aardig vinden, zijn geneigd meer lootjes te kopen.

Quote Ook al vind je iemand niet aardig, als hij jou iets geeft voel je je verplicht om iets terug te doen

Maar op het moment dat de lotenverkoper proefpersonen een cola aanbiedt en dan vraagt of ze loten willen kopen, maakt het niet meer uit of ze hem sympathiek vinden of niet. Na de gekregen cola voelen ze zich verplicht om lootjes van hem te kopen. Zo worden evenveel lootjes gekocht door mensen die de verkoper aardig vinden als door mensen die hem niet aardig vinden. Dus ook al vind je iemand niet aardig, als hij jou iets geeft voel je je verplicht om iets terug te doen.

Je ziet dit principe overal om je heen: met gratis ebooks en de pepermuntjes die je krijgt vlak voordat je in het restaurant afrekent bijvoorbeeld.

Wederkerigheid op werk

Hoe zou jij ‘voor wat, hoort wat’ op je werk kunnen toepassen? Constant slepen met bossen bloemen, attente kaarten en flesjes wijn? Dat kan ook anders. De gift hoeft namelijk niet materieel te zijn. Sterker nog: als je als bedrijf of organisatie banden onderhoudt met de overheid, wordt een cadeau geven al snel een probleem. Je wilt alle schijn van omkoping vast graag vermijden.

Je kunt ook iets geven wat geen geld kost. Een mooi en gemeend compliment geeft de ontvanger een goed gevoel. Of bied aan om mee te lezen als iemand een uitgebreid document moet opstellen. Of misschien kun je een luisterend oor bieden als iemand een probleem heeft.

Werkt het altijd? Helaas, je hebt niet de garantie dat iemand iets terugdoet en al helemaal niet de garantie dat de gever teruggeeft wat jij graag zou willen hebben. Aan de andere kant: als je deze techniek handig toepast kost het je weinig en smeer je er in ieder geval je werkrelaties mee.

