Deze twee vrouwen zijn de baas van 140 agenten: ‘Ze vroegen of ik wel voldoende broeken had versleten’

Hoe kom je op relatief jonge leeftijd op zo'n leidinggevende functie terecht?

Sirid: ,,Door je hand op te steken. Toen ik pas net bij de landelijke recherche werkte, werden er vrouwelijke leidinggevende gezocht. Ik dacht: ik kan dit niet, maar ik ga het toch doen. Ik vond het heel leuk, maar was ook bezorgd of ik als jonge vrouw geaccepteerd zou worden door oudere mannen met veel meer politie-ervaring. Want ik kwam als jonge onervaren collega toch opeens binnen een team de dienst uitmaken.”

Ilona: ,,Ik had wel iets meer ervaring bij de politie toen ik leiding ging geven. Het kwam op mijn pad, omdat een groepschef geopereerd moest worden en er tijdelijke vervanging nodig was. Zo kon ik uitproberen of leidinggeven wat voor mij was en ik had er zoveel lol in dat ik uiteindelijk de schoolbanken weer in ben gegaan.”