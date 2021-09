Dit bedrijf begon 4 jaar geleden op een zolderkamer en wil over vijf jaar grootste werkgever van het land zijn

‘Vakantie­bo­nus’ van dik een week in Nederland dankzij cao

30 augustus Miljoenen werknemers in dertien EU-lidstaten hebben elk jaar extra vakantiedagen dankzij hun cao. In Nederland is die ‘vakantiebonus’ dik een week, in Duitsland is dat zelfs twee weken. Dat zegt de Europese vakbondskoepel Etuc in een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd.