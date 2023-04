Dit kost het je om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Slechts één op de vijf zelfstandigen zonder personeel is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil daarom zzp’ers verplichten om een verzekering daarvoor af te sluiten. Vier vragen over de AOV.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de arbeidsmarkt wil verbeteren.

1. Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Met een AOV zorg je als zelfstandige ervoor dat je je inkomen behoudt als je voor langere tijd niet kunt werken vanwege een ongeval of ziekte. Je ontvangt dan van je verzekeraar maandelijks een bedrag dat je van tevoren hebt afgesproken.

2. Vanaf wanneer is een AOV verplicht?

Op dit moment is het aan de ondernemer om wel of geen verzekering af te sluiten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu met de vakbonden en werkgevers afgesproken dat de verzekering vanaf 2027 verplicht wordt. Deze moet via uitkeringsinstantie UWV gaan lopen en wordt volgens Van Gennip ‘betaalbaar’. De zelfstandigen die al een verzekering hebben, hoeven niet over te stappen naar de nieuwe regeling.

3. Wat kost momenteel een verzekering?

Een veel gehoorde reden om geen verzekering af te sluiten, zijn de hoge kosten. Gemiddeld betaalt een ondernemer tussen de 200 en 300 euro bruto per maand. Het is onder meer afhankelijk van het beroep, maar ook van de wensen van jou als ondernemer. Een zzp’er in de bouw loopt andere risico’s dan een freelance administrateur en zal daardoor een hogere premie betalen. Zo zal een 22-jarige administrateur met een verzekerd bedrag van 40.000 euro nog geen 100 euro per maand betalen, terwijl een timmerman van 43 jaar al snel 450 euro kwijt is.

De premie wordt vastgesteld op basis van looptijd, beroep, leeftijd, het verzekerde bedrag en het eigen risico. In de meeste gevallen verzekeren ondernemers circa 80 procent van hun inkomen. Hoe lager dit bedrag, hoe lager de premie. Om te besparen op de premie kun je ook kiezen voor een langere eigenrisicoperiode, bijvoorbeeld zes maanden. Dit betekent dat je pas na een half jaar van ziekte een uitkering krijgt. Daarnaast kun je de eindleeftijd verlagen tot bijvoorbeeld 60 jaar in plaats van AOW-leeftijd. Hoe hoger de eindleeftijd, hoe hoger de premie.

De premie is wel fiscaal aftrekbaar. Daardoor wordt het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting lager.

4. Hoe kies je een goede verzekering?

Ga na welke verzekering het beste aansluit bij jouw bedrijf. Sommige beroepsgroepen hebben een specifieke arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals de AOV voor huisartsen. Let bij het afsluiten goed op de dekking. Ga na of de verzekering bijvoorbeeld ook uitkeert bij een burn-out of psychische aandoening. Kijk ook in de voorwaarden hoe de verzekeraar omgaat met arbeidsongeschiktheid. Kijkt die bijvoorbeeld naar wat je nog kan doen in ander werk, waardoor je minder lang een uitkering nodig hebt.

Een onafhankelijke verzekeringsadviseur kan samen met jou de risico's en opties in kaart brengen.

