Dit moet je wel én niet doen om goed sorry te zeggen

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: sorry zeggen

Foutje, bedankt. Aan de telefoon had ik een datum toegezegd, maar ik was vergeten er een aantekening van te maken. De opdrachtgever zou het ‘nog wel laten weten’. In de tussentijd had ik - me van geen kwaad bewust - de dag alweer aan een andere opdrachtgever vergeven. Na een week belde de eerste terug met de heugelijke mededeling dat de klus doorging. Ziezo: een dubbele boeking. En ik kon met geen mogelijkheid die middag tegelijkertijd in Heerlen én in Uitgeest zijn.

Quote Ik had hier een fout gemaakt, nu was het ook aan mij om het op te lossen

Een rotsituatie, natuurlijk, waar ik zelf van baalde. Ik ben er trots op dat ik mijn agenda goed op orde heb, zodat dit soort dingen doorgaans niet gebeurt. Maar in dit geval zorgde één moment van onbedachtzaamheid voor een probleem. Ik ontkwam er niet aan om een van de klanten teleur te stellen, met een mogelijk beschadigde relatie als gevolg.

Struisvogelstrategie

Ik ging razendsnel mijn opties na. Zou ik gaan voor de struisvogelstrategie? Zou ik de schuld leggen bij de partij die te lang deed over de bevestiging? Of koos ik de Rutte-strategie met ‘ik heb aan het gesprek geen actieve herinnering, maar betreur de ophef die is ontstaan’? Nee, ik kon me alleen uit de situatie redden door het probleem te ownen. Ik had hier een fout gemaakt, nu was het ook aan mij om het op te lossen.

Sorry seems to be the hardest word, zong Elton John ooit. Toch ontkom je er soms niet aan om je te verontschuldigen. Je hebt wel controle over hóe je dat doet. In mijn ervaring zijn goede excuses:

1. Tijdig. Je sorry werkt het beste als jíj er (op tijd) mee komt. Open dus zelf het gesprek, en wacht niet tot de ander je ermee confronteert. Dus niet: ,,Oh dat? Ja sorry hoor!’’

2. Gemeend. Verontschuldig je alleen voor de dingen waar je ook echt spijt van hebt. Toon verantwoordelijkheid. Laat zien dat je snapt dat de situatie vervelend is voor de ander: ,,Ik snap dat ik je hiermee in een vervelende positie heb geplaatst, en dat dit niet is wat we hadden afgesproken.’’

3. Toekomstgericht. Leg uit hoe je gaat voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt. Doe wat je kunt om de situatie die is ontstaan, op te lossen, en de relatie te lijmen.

4. Praktisch. Bied aan om eventuele schade te vergoeden, en mee te werken aan een oplossing. Maak een gebaar. Stuur een bloemetje. Of schrijf er een column over, in een krant.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

