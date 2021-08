Dit Nederlandse bedrijf is voor een half miljard verkocht aan Siemens, 160 medewerkers krijgen ‘vette bonus’

Sqills is gespecialiseerd in software voor reserveringen en ticketverkoop in het openbaar vervoer. Het bedrijf begon in 2007 en groeide in veertien jaar tijd naar een jaaromzet van 28 miljoen. In mei van dit jaar zeiden directeuren Alexander Mul en Bart van Munster in een interview in deze krant dat ze het bedrijf wilden uitbouwen tot wereldmarktleider.