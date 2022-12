Druk, druk, druk rond de feestdagen: hier moet je géén tijd op besparen

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: vlindermomentjes

Ik heb een telefoon aan mijn oor terwijl ik door de stad naar een volgende afspraak loop. Ik ben, zoals wel vaker, net te laat. En nu komt dat ene urgente belletje er ook nog eens tussendoor. Al bellend loop ik straal langs die vriend die ik al maanden niet heb gesproken - ik zie hem pas in het voorbijgaan. Terwijl ik langs hem loop, kan ik nog net naar naar mijn verbouwereerde vriend zwaaien. Ik gebaar naar mijn telefoon: sorry, geen tijd, heel druk!

‘Vlindermomenten’, zo noemt psycholoog Tony Crabbe (schrijver van het boek Nooit meer te druk) dit soort situaties. Toevallige gelukkige momenten die zomaar ontstaan op je dag, tenminste, als je er de aandacht voor hebt om ze daadwerkelijk waar te nemen. Ze komen ze op onvoorspelbare momenten langsgevlogen, en als je even niet kijkt zijn ze alweer weg en heb je ze gemist - net als een vlinder dus. Het zijn precies zulke momenten die je over het hoofd ziet als je al te druk-druk-druk bent.

‘Iedere dag kent wel een vlinder’

Het zijn juist deze vlindermomenten die het leven de moeite waard maken. En ze zijn overal te vinden: een collega die je uitnodigt voor een potje tafeltennis. De gezellige maaltijd met je gezin. Een onverwachts gesprek met een onbekende in de trein. Een toevallige zonnestraal op een druilerige, grijze dag. Een spontaan dansje met je geliefde als dat leuke nummer op de radio wordt gedraaid. Je dochter, die graag eventjes met je wil spelen. Genieten van een heel lekker klaargemaakt broodje. Iedere dag kent wel een vlinder, je moet ze alleen wel ópmerken.

Daar ligt nou net het probleem: hoe meer je in de drukke modus zit, hoe sneller dit soort vlinders aan je voorbijvliegen. Bij een maaltijd met je gezin zit je met die ene werkmail in je hoofd. Tegen je dochter zeg je: ‘papa zit nu even in een call!’. Op weg naar je volgende afspraak prop je het broodje naar binnen zonder te proeven. Met je kop in de to-do-stand heb je voor dit soort momenten simpelweg de aandacht en tijd niet.

Quote Prima hoor, dat druk zijn, maar niet als ik er de toevallige leuke dingen in het leven door mis

Prima hoor, dat druk zijn, maar niet als ik er de toevallige leuke dingen in het leven door mis. Dat denk ik wanneer ik me veel te laat realiseer dat ik zojuist een leuk praatje met een vriend heb gemist door hem voorbij te lopen. En ik neem me voor om voortaan de vlindermomenten niet meer te missen, maar ze te creëren.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

