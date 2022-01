Duizenden mensen met autisme zitten werkloos thuis: ‘Ze schamen zich ervoor’

Amerikanen zeggen massaal hun ne­gen-tot-vijf­baan op: ‘Ik wou bijna dat ik het eerder had gedaan’

In de VS raast een ‘Grote Ontslaggolf’ rond – in november zegde een recordaantal Amerikanen hun werkgever vaarwel, soms en plein public. ,,Corona zette voor mij alles in perspectief.’’

12 januari