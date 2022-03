E-mailblunders: ‘Mailtje met snedige opmerking over een collega náár die collega’

Een paar maanden geleden schreef ik me in voor een wereldwijde essaywedstrijd. De prijs was publicatie in een prestigieus blad. Toen ik de aanmeldpagina doorlopen had, stond er dat ik binnen een aantal weken bericht kon verwachten of ik voor de shortlist was geselecteerd. Ik was de wedstrijd alweer bijna vergeten, toen ik vorige week een mail ontving. Ik was - helaas, helaas - niet uitgekozen voor de prijs. Jammer natuurlijk, maar kan gebeuren, en de organisatie bedankte me in een keurig bericht toch voor mijn deelname. Wat alleen niet zo handig was: ze hadden de ontvangers van de afwijsmail niet in de bcc, maar in de cc gezet. Alle tweehonderdvijftig niet-gekozen kandidaten konden dus precies zien wie er nog meer afgewezen was.

Er volgde chaos. Op het moment dat ik mijn mail opende was er al een bericht of vijftig op gevolgd, en zo ging het de hele verdere dag door. Een geschrokken excuusmail van de arme communicatiemedewerker die de fout begaan had. Een uitgebreid bericht van de ceo van de organiserende partij, met hartgrondige verontschuldigingen. Verontwaardigde briefjes van afgewezenen die zich publiekelijk te kakken gezet voelden. Smeekbedes: ‘Haal me alsjeblieft van deze lijst af!’ En een aantal opportunistische verliezers die voorstelden alle afgewezen essays maar ergens anders te publiceren.

Vrolijk ongelukje

Fouten bestaan niet, zei televisieschilder Bob Ross vaak, er bestaan alleen vrolijke ongelukjes. Toch begaat bijna iedereen soms zo’n vrolijk ongelukje. Mail is zo’n bliksemsnel medium dat een vergissing in een klein hoekje zit. Vooral bij de adressering gaat het regelmatig fout. Niet alleen bij de cc of bcc, maar ook wanneer je bijvoorbeeld een mail met een snedige opmerking (‘Kijk, weer zo’n lullig bericht van Rogier, wat is het toch een flapdrol!!!’) wil forwarden naar een collega, maar het in plaats daarvan via de reply-knop aan Rogier zelf terugstuurt. Nog erger: je drukt op reply all en het hele team is getuige van je misplaatste grapje. Wat dat betreft is het jammer dat er bij het versturen van een mail niet zo’n pop-up verschijnt met: ‘weet u het wel zeker?’

Moraal van het verhaal: als je een écht belangrijk bericht stuurt, bijvoorbeeld omdat de inhoud ervan erg gevoelig is - zeg een afwijzing, naar honderden mensen - neem dan een extra minuutje om nog één keer alles te checken. In het ergste geval verspil je een minuut met een onnodige extra check. In het beste geval scheelt die ene minuut je een dag herstelwerk, en een hele hoop koppijn.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

