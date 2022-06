Een band scheppen met een vreemde: dit kunnen we leren van Zelenski

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: verbinding maken zoals Zelenski

Zeg eens eerlijk: hoeveel troonredes van onze koning heb jij in zijn geheel beluisterd, en wat is daarvan precies blijven hangen? De impact van de speeches van Volodimir Zelenski, president van Oekraïene, is van een heel andere orde. Hij is op dit moment zonder enige twijfel hét voorbeeld van hoe je verbinding maakt met de ander. En precies dat is een cruciaal element als je zakelijk wilt flirten; je hebt het nodig om goede relaties te bouwen in je werk.

Wie van ons kende het centrum van Kiev op zijn duimpje of beheerste vloeiend het Oekraïens? Met droge ogen kun je niet zeggen dat we ons als Nederlanders of westerlingen altijd al verbonden voelden met Oekraïne. En nu wel. Hoe Zelenski met de buitenwereld communiceert speelt hierin een cruciale rol.

Persoonlijk bewonder ik Zelenski enorm. Hij doet geen trucjes, hij probeert te overleven en zijn land te redden, neemt moeilijke beslissingen én hield in de eerste 39 dagen van de oorlog 82 speeches, dus twee per dag. Waar bestaat die indrukwekkende manier waarop hij contact maakt met de Westerse wereld nu precies uit? Citaten uit zijn speeches tonen zijn stijl.

‘Wat wij nu voelen, hebben jullie ook gevoeld’

In bijvoorbeeld zijn speech voor het Amerikaanse congres op 16 maart noemde Zelenski eerst de aanval op Pearl Harbor in 1941, en vervolgens de aanslagen van 11 september 2001: ,,En denk aan 11 september. Die verschrikkelijke dag in 2001, toen het kwaad jullie steden in een slagveld veranderde. Toen onschuldige mensen aangevallen werden. Aangevallen vanuit de lucht. Op een manier die niemand verwachtte. Op een manier die je niet tegen kon houden. Ons land ervaart dit iedere dag! Iedere nacht! Al drie weken lang!”

Zelenski verwijst daarbij geregeld naar de woorden van een andere grote leider. “I have a dream”; wie kent de wereldberoemde woorden van Martin Luther King niet? Zelenski gebruikte ze in zijn speech voor het Amerikaanse Congres.

Churchill zei in zijn wereldberoemde speech na de terugtrekking in Duinkerken: ,,Wij zullen strijden op de stranden, wij zullen strijden op de landingsplaatsen, wij zullen strijden in de velden en op de straten, wij zullen strijden in de heuvels; wij zullen ons nooit overgeven.” Toen Zelenski het Britse parlement toesprak op 8 maart deed hij dat in de stijl van Churchill: “We zullen strijden in de bossen, in de velden, op de kusten, in de straten… We zullen niet opgeven en we zullen niet verliezen.”

Zelenski schetst dus overeenkomsten: wat jullie toen voelden en ervoeren, daar zitten wij nu middenin. Door aan te sluiten bij Churchill en Martin Luther King, iconen in het land waar hij voor spreekt – en ver daarbuiten – geeft hij zijn toehoorders aandacht, roept hij emoties op en lijkt de strijd in Oekraïne opeens op stukjes van de eigen geschiedenis.

Gemeenschappelijke overeenkomsten

Niet alleen voor Zelenski is verbinding maken cruciaal. Als je echt goede werkrelaties wilt bouwen is dit wat je nodig hebt. Je kunt het op veel manieren doen. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar overeenkomsten en die luid en duidelijk te benoemen.

Hoe bijzonderder de overeenkomst, hoe beter. Als je vraagt naar iemands favoriete tv-programma eindig je niet zelden bij een kijkcijferkanon dat eigenlijk wel bij iedereen in de smaak valt. Spit dus wat verder, vraag naar een top 3. Dan kun je maar zo stuiten op een nicheprogramma waar jullie allebei fan van zijn. Dat met elkaar gemeen hebben voelt bijzonderder.

Juist als je een relatie opbouwt is het slim om op zoek te gaan naar die overeenkomsten, zo bouw je een band. Als het dan later in jullie samenwerking gaat schuren, kom je daar vaak veel sneller uit. Zo zou je maar zo je geïnvesteerde tijd weer terug kunnen verdienen!

