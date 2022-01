Een hit geschreven? Advocaat Radboud (56) zorgt dat de rechten beschermd worden

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Radboud Ribbert (56) is advocaat en is gespecialiseerd in entertainment- en intellectueel eigendomsrecht. Hij is verbonden aan het internationale advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP.

Wat doe je precies?

,,Ik ben advocaat en houd me voornamelijk bezig met de bescherming van de rechten van creatieve werken, zoals muziek, boeken en films. Deze werken worden beschermd bijvoorbeeld door het auteursrecht en het merkenrecht. Ik stel contracten op, geef advies en vertegenwoordig cliënten in de rechtbank in juridische procedures.’’

En wie zijn je cliënten?

,,Mensen met een creatief beroep: zangers, auteurs, DJ’s en liedjesschrijvers, bijvoorbeeld. Namen kan ik vanwege de geheimhoudingsplicht niet noemen, maar ik heb beginnende artiesten en bekende artiesten als cliënt. Zowel Nederlandse artiesten als uit het buitenland. Greenberg Traurig is een Amerikaans kantoor, we opereren internationaal.’’

Ben je wel eens onder de indruk als je met zo’n VIP aan tafel zit?

,,De internationale artiesten spreek ik vaak niet zelf, dat gaat meestal via allemaal tussenschijven, maar Nederlandse artiesten spreek ik wel vaak persoonlijk. Dat is natuurlijk best speciaal en vooral ook superleuk.’’

Doe je zelf eigenlijk iets met muziek of kunst?

(lacht) ,,Nee, totaal niet. Ik heb wel eens wat geprobeerd achter de piano of met een schilderskwast in mijn hand, maar dat is niet echt waar mijn talenten liggen. Misschien vind ik het daarom juist zo leuk om mensen met een creatief beroep te helpen. Ik heb uitermate veel respect voor wat zij doen. Hoeveel tijd, liefde en energie iemand in één liedje steekt, bijvoorbeeld. Wat voor soort muziek het ook is, ik vind het allemaal even knap.’’

Hoe ben je in dit beroep terecht gekomen?

,,Ik heb rechten gestudeerd in Groningen. We kregen destijds les in het vak handelsrecht, waar de onderwerpen auteursrecht en merkenrecht onderdeel van waren. Het onderwerp sprak me meteen aan. Ik ben begin jaren negentig begonnen bij een advocatenkantoor in Amsterdam dat gespecialiseerd was in de entertainmentsector. Daarna heb ik nog mijn eigen kantoor gehad. In 2011 is dat samengegaan met Greenberg Traurig.’’

Wat vind je leuk aan je baan?

,,Mijn vakgebied blijft zich verder ontwikkelen. Rechtbanken doen nieuwe uitspraken, via Europa komt nieuwe regelgeving naar ons toe, en ook onze nationale wetgeving verandert met de tijd. Saai wordt het nooit. Maar het contact met de cliënten vind ik het allerleukst. Ik doe dit werk nu dertig jaar. Bij sommige artiesten was ik er al bij toen ze hun eerste contract met een platenmaatschappij tekenden. Mooi om te zien hoe hun carrière vordert, en dat ik met mijn werk kan bijdragen aan hun succes. Begin jaren negentig was ook de tijd van de commerciële televisie; ik heb veel tv-stations bijgestaan. Sommige daarvan bestaan nog steeds.’’

Quote Elke cliënt vraagt je hoogste aandacht en elke cliënt verdient jouw beste inzet Radboud Ribbert

Wat is minder leuk?

,,In de Nederlandse markt is er nog wel wat werk te verrichten op het gebied van auteursrecht. Cliënten komen soms bij me met onprofessionele contracten die houtje-touwtje in elkaar gezet zijn. Dan zijn de rechten van de artiest niet goed beschermd. En artiesten die net beginnen zijn vaak al blij dat ze een kans krijgen, soms tekenen ze een contract dat achteraf nadelige gevolgen voor hen blijkt te hebben. Als er eenmaal getekend is, kan je daar niet veel meer aan doen als advocaat. Ik kan slechts advies geven om de schade te beperken.’’

Welke eigenschappen heb je nodig om jouw beroep goed uit te kunnen voeren?

,,Een groot uithoudingsvermogen, dat heb je het meest nodig. Als advocaat moet je de hele dag ‘aan’ staan. Elke cliënt vraagt je hoogste aandacht en elke cliënt verdient jouw beste inzet. Er zijn dus geen momenten om het rustig aan te doen. Dat kan moeilijk zijn, maar ik kan er goed mee omgaan. Dat aspect van het werk spreekt mij juist wel aan. In mijn vrije tijd ben ik een hardloper, dat helpt me met het trainen van mijn uithoudingsvermogen en tegelijkertijd kan ik mijn hoofd leegmaken.’’

Hoe zie je de toekomst voor je? Wil je dit werk doen tot aan je pensioen?

,,Ik werk voor een Amerikaans bedrijf en daar is het anders geregeld. Een vaste pensioenleeftijd zoals hier is er niet. Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin in dit werk, dus ik houd het nog wel een heel aantal jaren vol.’’

