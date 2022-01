Een marktconform salaris, wat is dat precies? ‘Bedrijven weten het zelf ook niet’

Het staat in een groot deel van de vacatures: het bedrijf betaalt een marktconform salaris. Daar moeten we mee stoppen, vindt recruiter Jesse Geul. Sollicitanten en bedrijven zijn volgens hem beter af als er vanaf het begin transparantie is over het salaris dat bij een functie hoort.

,,Recruiters die dit anno 2021 nog in vacatureteksten plaatsen, daar moet direct het toetsenbord van afgepakt worden’’, zegt Geul. ,,Als samenleving hebben we toch al bepaald dat dit niet wenselijk is? Net als dat we collectief hebben besloten nooit meer te spreken van een 9-tot-5-mentaliteit.’’

Geul heeft het over de term ‘marktconform salaris’ in vacatureteksten. Niet het marktconforme salaris an sich. ,,Daar is niks mis mee. We kunnen niet allemaal meer dan de norm verdienen, want dan zou de norm stijgen waardoor iedereen alsnog marktconform verdient.’’

Geen flauw idee

Het probleem ontstaat wanneer je een mooie vacature leest waarin een marktconform salaris wordt geboden. ,,Als sollicitant heb je namelijk geen flauw idee wat een marktconform salaris is’’, zegt Geul. ,,En ik zal je een geheimpje verklappen: dat weten werkgevers ook niet.’’ De achterliggende gedachte bij het gebruik van deze term schuilt volgens Geul in een van de volgende drie opties:

1. Het salaris dat ze bieden is matig, dus laten ze dat bedrag bewust weg uit de vacature omdat dat niet wervend werkt.

2. Ze willen je graag binnenhalen, maar liever niet het maximale betalen. Daarom laten ze zich niet in hun kaarten kijken voordat de salarisonderhandeling begint.

3. Ze hebben intern geen salarisschalen en willen geen onrust onder het huidige personeel, dus houden ze liever voor zich wat iedereen verdient.

,,En heel eerlijk, ik begrijp het wel’’, zegt Geul. ,,Geen enkele werkgever wil graag het maximale betalen. Financiën zijn nu eenmaal het bestaansrecht van een organisatie, dus daar moet zuinig mee worden omgegaan. Ik wil ook geen pleidooi houden voor hogere salarissen; ik pleit wel voor transparantie. Als sollicitant is het namelijk al lastig genoeg om de juiste beslissing te nemen.’’

,,Zo zag ik verschillende vacatures in een krant, uitgegeven door hetzelfde bedrijf, met de volgende omschrijvingen: ‘uitstekende arbeidsvoorwaarden’, ‘duurzame arbeidsvoorwaarden’ en ‘prima arbeidsvoorwaarden’. Wat is in vredesnaam het verschil? Je bent toch wel een ontzettende loser als je die ‘prima’ arbeidsvoorwaarden kiest. En wat houden die ‘duurzame’ arbeidsvoorwaarden in?’

Volledige transparantie op dit gebied is niet haalbaar. Salaris blijft afhankelijk van vraag en aanbod en de ervaring die iemand meebrengt. Geul: ,,Maar een bandbreedte qua salaris in de vacaturetekst is wenselijk. Zo weet je zeker dat je als sollicitant niet je tijd verdoet, wat uiteraard ook in het voordeel van de werkgever is.’’

Geul verwacht niet dat elke werkgever zijn advies overneemt. ,,Daarom raad ik je aan om voordat je solliciteert, tijdens je oriënterende telefoongesprek te vragen naar een salarisindicatie. Het is namelijk prettig om te weten wat voor marktconforme prestatie jij tegenover dat salaris moet zetten.’’

