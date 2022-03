Een op de vijf jongeren ervaart werkstress

Het CBS constateert in de rapportage dat jongeren weer ongeveer even vaak aan het werk zijn als voor de coronacrisis. Nadat het virus zijn intrede deed in Nederland, was er een daling zichtbaar in de arbeidsparticipatie van jongeren, maar dat is hersteld. 74,3 procent van de jongeren tussen 15 en 25 jaar had in januari van dit jaar betaald werk, in januari 2020 was dat 73,6 procent.