Eigenaar PLUS met dood bedreigd na vaccinatie-oproep aan personeel: ‘Het is voor mij misselijkmakend... bah!’

Een anonieme medewerker van de Veldhovense Plus-supermarkt bracht de brief die Van Reijen aan zijn personeel schreef, dinsdag via sociale media naar buiten, net als de reactie die de ondernemer daarop op een intern communicatiekanaal plaatste.

Quote Mocht je nu denken ‘dat gaat je niks aan, ik vaccineer me niet, ik draag toch ook zelf de consequen­ties’, realiseer je dan dat dat laatste niet helemaal waar is. supermarkteigenaar André van Reijen in brief aan zijn personeel

‘Ik wil de Plus-medewerker die mijn aan jullie gerichte brief aangaande corona in de openbaarheid via social media heeft gebracht bedanken voor de vele haatreacties, doodsverwensingen en bedreigingen die ik vanaf een uur of 11 in mijn mailbox mag ontvangen', schrijft Van Reijen in het bericht aan zijn personeel, nadat zijn corona-oproep op sociale media was verschenen.

Misselijkmakend

‘Ik kan je helaas niet persoonlijk bedanken, want ik weet niet wie ik moet bedanken. Ik hoop dat je er blij van wordt, dan heeft het in ieder geval nog dat doel gediend! Het is voor mij misselijkmakend... bah!’ De geschrokken supermarkteigenaar wilde dinsdagavond desgevraagd niet nader ingaan op de kwestie. ,,Ik ga hier helemaal niets meer over zeggen.”

In de interne brief aan zijn medewerkers wijst Van Reijen op zijn verantwoordelijkheid als werkgever. ‘Je werkt in een winkel waar dagdagelijks meer dan 2000 klanten binnenkomen. Ik moet er niet aan denken dat een van jullie besmet raakt in onze winkel en als gevolg daarvan langdurig ziek wordt of, nog erger, in een ziekenhuis beland. Ik doe dan ook een dringend beroep op ieder die nog niet gevaccineerd is om dit alsnog te laten doen.’

Consequenties

‘Die keuze maak je natuurlijk uiteindelijk zelf', vervolgt Van Reijen zijn oproep. ‘Mocht je nu denken ‘dat gaat je niks aan, ik vaccineer me niet, ik draag toch ook zelf de consequenties’, realiseer je dan dat dat laatste niet helemaal waar is. Zodra er ziekmeldingen komen dan liggen de financiële consequenties al snel op het bord van ons als werkgever, om nog maar niet te spreken van je collega's die het dan door jou veroorzaakte planningsprobleem mogen oplossen of nog erger ook ziek worden.’

’Ik hoop en wens dan ook dat iedereen die bij ons werkt en nog niet gevaccineerd is, dat nu alsnog gaat laten doen’, besluit Van Reijen zijn brief. ‘Reeds op voorhand mijn dank voor het nemen van je verantwoordelijkheid in deze.’

