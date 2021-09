Eindelijk pensioen voor pizzabezorger? ‘Grote geld zal zich niet zomaar gewonnen geven’

Die megasprong vooruit in hun arbeidsvoorwaarden danken ze aan nieuwe Europese regels, momenteel in de maak, die bepalen dat platformwerkers per definitie werknemer zijn en de bewijslast van het tegendeel bij het platform ligt. De Ubers en Deliveroos van deze wereld zijn daar allesbehalve gelukkig mee. ,,Hun lobbyisten liggen dagelijks voor de deur’’, zegt Agnes Jongerius, PvdA-delegatieleider in het Europees Parlement. ,,Maar dit gevecht is het waard om aan te gaan. Doen we niks, dan halen ze onze hele sociale bescherming onderuit.”