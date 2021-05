Europese bedrijfsleven zegt keihard ‘nee’ tegen meer loon voor vrouwen en minima

Met die boodschap verstoorde Europees werkgeversvoorzitter Pierre Gattaz vanavond een sociaal feestje op topniveau in Porto. Leiders van Europese werkgevers en werknemers overlegden daar met de top van de Europese Commissie en Raad en zowat alle EU-regeringsleiders. Met zijn ondubbelzinnige ‘nee’ legt Gattaz een bom onder het sociale handvest dat Europa vier jaar geleden met veel tamtam lanceerde in Göteborg.



De top vandaag en morgen in Porto, een kroonjuweel van het Portugese EU-voorzitterschap, was de eerste bijeenkomst op dit niveau om ‘Göteborg’ uit te werken. Voor zowel een hoger minimumloon als een gelijk(er) loon voor vrouwen heeft de Europese Commissie al voorstellen op tafel gelegd.

Gattaz kreeg meteen fors tegenwind uit politieke hoek, het sterkst van Parlementsvoorzitter David Sassoli. ,,We mogen de lasten van deze crisis niet op de zwaksten afschuiven. We moeten het sociale handvest punt voor punt tot realiteit brengen”, aldus de Italiaan. Maar ook Commissievoorzitter Von der Leyen reageerde meteen. Reagerend op een hartenkreet van Gattaz om de sociale partners niet in de weg te zitten: ,,Ja, ook ik geloof sterk in sociaal overleg. Maar als er in een land geen bonden of werkgeversorganisaties zijn, kunnen we niet zeggen: ‘Dan daar maar geen minimumloon.’ Voor dat soort situaties zijn onze voorstellen bedoeld.”

Kinderarmoede uitbannen

Topman Luca Visentini van vakbondskoepel Etuc en zij riepen ook op armoede en zeker kinderarmoede snel uit te bannen. ,,Vergroting van de concurrentiekracht en armoedebestrijding moeten hand in hand gaan”, aldus Visentini, die niet rechtstreeks op de loonuitspraken van Gattaz kon reageren: de vakbondsman sprak in Porto juist vóór de werkgeversvoorzitter.

De deelnemers aan de sociale top in Porto kwamen later op de avond een nieuw sociaal contract overeen. De belangrijkste doelen daaruit, alle te bereiken in 2030: een baan voor minstens 78 procent van alle mensen tussen 20 en 64, een jaarlijkse training voor minstens 60 procent van alle volwassenen en minstens 15 miljoen mensen, onder wie minstens 5 miljoen kinderen, minder in armoede.

Op vragen van journalisten of het niet beter was geweest deze doelen bindend te maken, in plaats van ze alle drie te laten voorafgaan door het woordje ‘should’, reageerde de Portugese premier António Costa, organisator van de top, niet zonder irritatie dat deze doelen al ‘zeer ambitieus’ zijn. ,,En ze zijn concreet. We hadden ook kunnen zeggen: meer banen, meer vorming, minder armoede. Maar wij hebben dat met concrete cijfers ingevuld.”

