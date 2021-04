Evelien moest haar droombaan opgeven door reuma: ‘Dan sta je wel even machteloos'

werken met een beperkingEen groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking zit werkloos thuis. Terwijl ze wel graag aan het werk zouden willen. Maar hoe vind je een baan als je slechthorend, chronisch ziek bent of in een rolstoel zit? Veel werkgevers lijken ervoor terug te deinzen. In deze serie vertellen werkenden met een arbeidsbeperking over hun ervaring op de arbeidsmarkt. Vandaag: Evelien Ruijtenberg (37).

Dat er iets goed mis was, had Evelien Ruijtenberg niet direct door. ,,Ik was altijd een fanatiek wielrenner, maar op gegeven moment kreeg ik last van een pijnlijke knie. Ik dacht dat het een sportblessure was, maar het ging niet over.” Tijdens een backpackvakantie kwam daar ineens een zere pols bij. ,,Vanaf dat moment dacht ik: hé, hier klopt iets niet.” Haar huisarts kon niets vinden, dus ging ze op consult bij een andere. Die verwees Ruijtenberg direct door naar het ziekenhuis voor een scan en een check van haar ontstekingswaarden. Die bleken veel te hoog.

De diagnose reuma kwam zes jaar geleden als een donderslag bij heldere hemel. Ruijtenberg wilde het eerst niet geloven. ,,Ik had geen moment aan reuma gedacht.” Daarnaast was er angst. Reuma deed haar denken aan oude mensen, met van die vergroeide vingers. Maar ze heeft een vorm van reuma, reumatoïde artritis, die door medicijnen heel goed geremd kan worden. Hierdoor weet ze inmiddels dat ze niet bang hoeft te zijn voor het schrikbeeld van die ‘rare handen’.

Ontstekingen

Ruijtenberg werd direct aan de medicijnen gezet. Vroeger keek men het eerst nog even aan, daar hebben artsen van geleerd. De schade die in die periode ontstaat aan de gewrichten is namelijk onomkeerbaar. ,,Daar komt dus dat beeld van die kromme vingers vandaan. Door gelijk met medicijnen te beginnen kun je voorkomen dat er schade wordt aangericht. Mijn gewrichten zijn nu nog helemaal niet aangetast.”

Een tijd lang ging het goed met de medicatie, tot er toch weer ontstekingen begonnen te ontstaan. ,,Ik kreeg toen zwaardere medicijnen waar ik mijn eetlust door verloor. Ik woog op mijn dieptepunt nog maar 53 kilo terwijl ik ruim 1,70 meter ben. Ik voelde me ontzettend ellendig.” Na wat onderzoek kwam Ruijtenberg uit bij een diëtist die haar wees op het effect van plantaardig eten. ,,Door haar ben ik stapje voor stapje gestopt met het eten van vlees en dierlijke producten. Want op de een of andere manier houdt deze voeding je ontstekingen actief.”

Vermoeidheid

Het voelde voor Ruijtenberg heel fijn om de regie weer in handen te hebben. ,,Ik vond mezelf nog te jong om de rest van mijn tijd als een hoopje ellende door te brengen. Maar ik ben niet alles met een opgegeven hoofd aangegaan. Ik heb ook veel verdriet gehad want ik moest afscheid nemen van mijn oude leven. Dan sta je ook wel even machteloos.”

Door de fysieke problemen - wat zich bij Ruijtenberg vooral uit in heftige vermoeidheid - kon ze haar werk als leerkracht in het basisonderwijs niet meer doen. Het was moeilijk die droombaan op te geven. ,,In het begin ben ik nog heel stug doorgegaan, ik had zoiets van: hup, medicijnen erin en doorwerken. Ik deed er zelfs nog een gymopleiding naast. Met een zere pols heb ik toen mijn eindopdracht nog uitgevoerd.” Uiteindelijk kwam Ruijtenberg toch thuis te zitten, omdat het lichamelijk niet meer ging. ,,Ik wilde die tijd besteden om te kijken wat ik nog wel kon doen in het onderwijs, maar mijn contract werd uiteindelijk niet verlengd.”

Een revalidatietraject bood uitkomst. Ruijtenberg kreeg uitgebreid de kans om te onderzoeken welke banen ze nog wel kon doen met haar ‘beperking’. ,,Ik vond dat ik niet zomaar kon solliciteren naar een nieuwe baan, ik wist helemaal niet wat ik kon. Je wil natuurlijk niet na drie maanden bij je nieuwe werkgever weer in de ziektewet belanden. Ik moest ontdekken wat er nog mogelijk was en iets vinden waar ik blij van word.”

Ondersteunende rol

Dat was toch nog steeds werken met kinderen, hen iets leren. Zo kwam Ruijtenberg in de verkeerseducatie terecht en geeft nu als gastdocent les op scholen. ,,Ik moet toegeven dat deze baan fysiek toch net iets te zwaar voor me is. Maar door naast mijn werkdagen voldoende rustmomenten in te plannen, kan ik het goed volhouden. Zo ruim ik een vrije middag in na een werkochtend, die tijd heb ik echt nodig om weer te herstellen.”

Ruijtenberg is in ieder geval blij dat ze weer mee kan draaien in de maatschappij. ,,Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik had het gevoel dat ik er niet toe deed, dat ik mijn tijd aan het verdoen was. Het is voor mij heel lastig om werkloos thuis te zitten met een uitkering. Ik wil mijn bijdrage leveren voor zover dat kan met mijn reuma.”

Op dit moment is Ruijtenberg hoogzwanger, wat ondanks de vermoeidheid prima te combineren is met haar reuma. Hierna gaat ze kijken of ze haar droom, werken in het onderwijs, weer kan verwezenlijken. ,,Ik het begin wilde ik heel graag terug voor de klas, maar ik weet nu dat een ondersteunende rol beter past bij mijn ziekte. Fulltime voor de klas staan is veel te zwaar. Ik ga later wel kijken welke rol ik kan krijgen op een school, eerst maar eens ‘even’ dit klusje klaren en het moeder zijn onder de knie krijgen.”

