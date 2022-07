Eventmanager Masha doet graag mee aan haar eigen activiteiten, tenzij ze veel gaat zweten

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Masha Nieborg (39), eventmanager bij OneFit in Amsterdam.

Wat doe je als eventmanager precies?

,,Ik organiseer evenementen voor zowel onze businesspartners als voor de sportscholen die bij ons zijn aangesloten. Als het kan combineer ik de twee. Dan zet ik een gym die net open is in het zonnetje en laat ik een van onze partners daar sporten. Daarnaast organiseer ik ook vrije evenementen.’’

Wat voor soort evenementen organiseer je?

,,Eigenlijk alles wat met sport te maken heeft. Onlangs hebben we met zeventig man in witte shirts met knalroze letters door de Amsterdamse grachten gesupt om het nieuwe supseizoen af te trappen. Maar denk ook aan een lesje aerobics in jaren 80-outfits of met VR-brillen vuurballen gooien in een grote ruimte. Het kan dus van alles zijn.’’

Waar moet je allemaal aan denken als je een event organiseert?

,,Dat is meer dan mensen vaak denken. Je moet heel veel regelen. Zoals een locatie. Ik ben een visueel persoon en ik ga graag even kijken op locatie om te zien waar ik mijn concept op ga bouwen. Daarnaast ben je veel aan het bellen. Mensen regelen voor geluid, licht en muziek. Maar ook voor alle spullen, van glazen tot aan een tapijt en stoelen. Ook bedenk ik samen met de trainers welke work-outs we gaan doen. Ik bedenk van A tot Z hoe het event eruit komt te zien.’’

Heb je ook tijd om zelf mee te doen?

,,Absoluut. Niet met alle evenementen. Ik vind het niet prettig om met een work-out mee te doen waarbij er veel gezweet gaat worden. Ik ben wel de host en het aanspreekpunt. Dan wil ik er niet hijgend bij staan. Dus ik kies ze wel uit. Zoals het suppen door de kanalen. Toen kon ik niet aan de kant blijven staan.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Dat is begonnen toen ik in Berlijn voor een booking agency werkte. Vanuit daar is het balletje gaan rollen. Ik heb festivals georganiseerd in Praag en showcases door heel Europa. Maar door de coronacrisis zat ik zonder werk. Ik heb toen een tijdje in een vaccinatiecentrum gestaan en daarna in de bediening van een restaurant. Daar kwam ik mijn huidige baas tegen. We raakten aan de praat en hij bood me een baan. Aangezien ik toe was aan een nieuwe uitdaging heb ik die kans met beide handen aangegrepen.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,De creatieve vrijheid. In het begin vond ik dat juist erg spannend, omdat ik me toen voor mijn gevoel nog moest bewijzen. Maar nu weet ik dat ik alles mag bedenken wat ik wil. Daarnaast is het leuk om te zien hoe de deelnemers reageren. En ik heb onwijs leuke collega’s. Ik had me nooit gerealiseerd hoe belangrijk dat is in een baan. Ook hou ik echt van organiseren, hosting en mensen blij maken. Dus ik zit hier goed op mijn plek.’’

En wat is minder leuk?

,,Administratieve taken, zoals het maken van sheets en lijstjes. Soms vind ik het moeilijk om mijn gedachten in een lijstje te vormen. Dan is het voor mezelf heel logisch en georganiseerd, maar hoor ik van anderen dat ze dat niet vinden.’’

Hoe zie je je toekomst voor je?

,,Ik heb een soort doel en onderbuikgevoel dat het mij heel leuk lijkt om de muziekfestivals gezonder te maken. Ik weet dat daar vraag naar is. En het lijkt me geweldig om mijn twee passies, muziek en wellness, samen te voegen. Daar wil ik me de komende tijd mee bezig houden. Dat zou een goed driejarenplan zijn en daarna kijk ik weer verder. Veel verder vooruitdenken doe ik niet.’’

