Gevangenis moet 600 sloten veranderen door één WhatsApp-foto van stagiair

De stagiair was blijkbaar zo blij met zijn nieuwe werkplek dat hij trots via WhatsApp een foto stuurde naar zijn vrienden. Op het beeld was hij zelf te zien mét - eveneens duidelijk in beeld - de hoofdsleutel (loper) in zijn handen.



Een fatale fout, want volgens Duitse media kunnen experts de sleutel alleen al van een foto nabootsen en kan zo een kopie in handen van een gevangene terechtkomen. Dan is er sprake van acuut ontsnappingsgevaar.