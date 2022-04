Goede Vrijdag is een officiële feestdag, toch moeten veel mensen werken: 'We zijn geen koploper in vrije dagen’

Het is vandaag Goede Vrijdag: de dag waarop de terechtstelling van Jezus wordt herdacht met een officiële feestdag. Toch is de kans groot dat je dit artikel leest op kantoor, je thuiswerkplek of even in de pauze. Veel mensen moeten namelijk vandaag gewoon werken. Waarom is dat?

In totaal kent Nederland elf nationale feestdagen, waaronder Kerst, Pasen en Pinksteren. Ook Goede Vrijdag behoort tot dit rijtje, aldus Rijksoverheid op haar website. Maar in tegenstelling tot de eerder genoemde feestdagen moeten veel werknemers vandaag gewoon op hun werk verschijnen.

Een nationale feestdag betekent namelijk niet dat je standaard recht hebt op een vrije dag. ,,In Nederland zijn we überhaupt geen koploper in vrije dagen’’, vertelt José Kager, woordvoerder FNV. ,,Ook zien we ook dat werknemers van steeds minder bedrijven op Goede Vrijdag vrij krijgen. Dat mogen werkgevers en werknemers in Nederland zelf vaststellen in de cao.’’

Check de cao of het arbeidsovereenkomst

Arbeidsrechtadvocaat Mariska Aantjes legt uit: ,,In de wet is niet vastgesteld dat werknemers op een officiële feestdagen vrij moeten krijgen. Dit heeft de overheid overgelaten aan de bedrijven en ondernemers zelf.’’ Toch zijn er veel werknemers wel vrij op feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. ,,Ja, die staan gek genoeg nooit ter discussie. In bijna elke cao of arbeidsovereenkomst staat vermeld dat je op deze dagen vrij krijgt.’’

Quote We zien liever dat Bevrij­dings­dag elk jaar een vrije dag wordt José Krager, Woordvoerder FNV

Dit in tegenstelling tot Goede Vrijdag of bijvoorbeeld Bevrijdingsdag. ,,Dit zijn allebei feestdagen, maar bedrijven gaan hier heel verschillend mee om’’, aldus Aantjes. De arbeidsrechtadvocaat ziet dat bijna iedere cao’s of bedrijfsregeling anders omgaat met Goede Vrijdag. ,,In de cao van de Universiteiten staat dat de werknemers vrij zijn. In de horeca moet iedereen werken. Dit laatste is ook wel logisch, want de lente is net begonnen en veel mensen willen juist vandaag op het terras zitten.’’ Daarnaast zijn de er ook cao's die onregelmatigheidtoeslag toekennen of deze dag beschouwen als een gewone werkdag. ,,Soms staat er nog in de cao dat werknemers eerder weg mogen, net zoals op de dag voor Kerstmis’’, aldus Aantjes.

Katholieke oorsprong

Ieder bedrijf of sector gaat dus anders om met Goede Vrijdag. Kager: ,,Het ligt er net aan hoeveel waarde het bedrijf en de werknemers hechten aan deze feestdag. Vaak geven bedrijven met een katholieke of christelijke oorsprong wel vrij vandaag, net zoals het op scholen vaak een vrije dag is.’’ En er zijn natuurlijk ook bedrijven waar mensen gewoon door moeten werken op Goede Vrijdag, zoals in de zorg. ,,Zij krijgen in dit geval een onregelmatigheidtoeslag’’, zegt Kager.

Toch vindt de FNV niet dat de omgang met Goede Vrijdag voor iedereen gelijk getrokken moet worden. ,,Voor ons hoeft Goede Vrijdag geen nationale vrije dag te worden. We zien liever dat Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag wordt, maar werkgevers vinden het te duur. Daarom is het nu alleen om de vijf jaar.’’ Ook vakbond CNV gaat niet op de barricade staan om van Goede Vrijdag een vrije dag te maken. ,,Voor ons hoeft Goede Vrijdag geen nationale vrije dag te worden’’, aldus een woordvoerder.

Maar bijvoorbeeld Goede Vrijdag inruilen voor Bevrijdingsdag of het Suikerfeest. Kan dat? Aantjes: ,,Dat zou je misschien bespreekbaar kunnen maken op je werk. Het is wel vaak lastig werken op een dag waarop verder niemand anders werkt. Daarnaast is het Suikerfeest nog geen nationale feestdag. Dat is wel nodig om het een vrije dag te maken, anders gaat het nog steeds - net zoals een normale vrije dag - van je verlof af.’’ Tenzij een bedrijf gebruik maakt van een ruilfeestdag of zogeheten diversiteitsdag. ,,Dan mogen de werknemers zelf kiezen hoe ze deze dag invullen.’’

