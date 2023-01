‘Het is lastig om helder na te denken als de stress uit onze oren spuit’

Mensen terugbellen, stukken schrijven, projectplan maken en oh! Nog een column tikken! Sommige dagen zijn zo druk dat ik niet meer weet waar ik moet beginnen. Probeer ik te werken aan taak A, dan pieker ik over taak B, C en iedereen zijn moeder. Hyperventilerend ijsbeer ik door mijn werkkamer. Mijn vriend zei ooit toen ik zo’n bui had: ,,Als je nou eens gewoon begint. Dan heb je daarna iets af en heb je ook minder stress.” O ja. Best logisch.

Helaas is het lastig om helder na te denken als de stress uit onze oren spuit. Ons brein heeft er een handje van om situaties op te blazen. In je hoofd herhalen zich allerlei doemgedachten: ‘ik krijg het nooit af’, ‘wat moeten ze van me denken’, ‘iemand anders had dit allang afgehad.’ Voor je het weet heb je te veel paniek om nog te kunnen concentreren. Tijd dus om jezelf een ander verhaal te vertellen. Maar hoe pak je dat aan?

Allereerst: adem in, adem uit. Stress zorgt ervoor dat je gedachten zich vernauwen. Je bent alleen bezig met vluchten, vechten of verstijven en kunt weinig zinnigs bedenken. Rustig ademhalen brengt je uit die staat. Probeer langer uit te ademen dan je inademt, alsof je een ballon opblaast. Een paar keer de trap op en af rennen, of jezelf een stuk voorlezen, helpt ook.

Doemgedachten vangen

Vervolgens kun je kijken of je die doemgedachten kan vangen en vervangen door wat vriendelijkers: ‘ik kan alleen maar doen wat ik nu doe’, ‘als ik straks iets af heb gerond, dan voelt dat goed’ of ‘het is niet vreemd dat ik me gestrest voel, sommige periodes zijn echt druk, maar ik kan hiermee omgaan.’ Bekijk even al je taken en bedenk wat je op dit moment het beste zou kunnen doen.

Quote Bedenk bij elke taak: moet ik dit eigenlijk doen? Moet het nu of kan het ook later?

Als je veel op je bordje hebt, dan ben je misschien geneigd om flink door te knallen. Toch is het slim om kleine pauzes in te plannen. Dit geeft je ook de kans om iets meer afstand te nemen van je takenlijst. Bedenk bij elke taak: moet ik dit eigenlijk doen? Moet het nu of kan het ook later? Vraag je leidinggevende eens wat die precies verwacht. Misschien blijkt dan dat je paniek hebt om niks.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.