Hij verkocht zijn techbedrijf voor 628 miljoen: 'Na 1 januari heb ik een lege agenda'

Wat hij nu gaat doen? Derek Roos valt een ogenblik stil. ,,Dat weet ik nog niet.’’ Zestien jaar lang is hij zeven dagen in de week 24 uur per dag bezig geweest met Mendix, het bedrijf dat hij op zijn studentenkamer in Rotterdam begon en is uitgegroeid tot een wereldspeler met 1.400 medewerkers. ,,Ik ben in die periode wel eens twee weken op vakantie geweest, maar altijd waren mijn gedachten bij Mendix.’’ Dat geeft weinig ruimte voor andere zaken of hobby’s, zegt hij. ,,Geld en bezit doen me niets. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van Mendix.’’