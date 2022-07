Hoe de insectenhotels van dit bedrijf de hele wereld over gaan: ‘Ze vliegen de deur uit’

Kim was de beha’s met ‘halve voetballen’ zat, nu heeft ze een bedrijf in 3D-gebreide lingerie

Kim Bakker (42) dacht dat ze intussen de beste bh voor haar boezem wel had gevonden. Maar toen ze ‘voor het eerst een 3D-gebreide bh zónder ‘die nare beugels’ kon proberen, wist ze niet wat haar overkwam. Nu is Bakker startende ondernemer in ‘revolutionaire bustehouders’, al zegt ze het zelf.

