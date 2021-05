Hoe de PR-stunt van Alessio (25) in coronatijd volledig uit de klauwen liep: ‘Het voelt als een droom’

Medewerker Limburgs crematori­um ontslagen na cremeren verkeerde lichaam

12 april Een man van wie pas twee dagen later afscheid genomen zou worden, werd per ongeluk te vroeg gecremeerd. Het voorval vond afgelopen januari plaats in crematorium Yarden in Heerlen. Een medewerker werd na de fout op staande voet ontslagen. Hij ontkent echter dat het zijn fout is en heeft besloten het ontslag aan te vechten.