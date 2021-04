Hoe een ‘meisje zonder talent’ dankzij haar billen miljardair werd

De bekendste was ze al, nu is ze ook de rijkste van de Kardashian-Jenners: Kim (40) is officieel miljardair en volgens zakenblad Forbes meer waard dan haar steenrijke halfzus Kylie Jenner. Hoe flikte ze dat?

Delen per e-mail

Wat Kylie deed met haar volle lippen, deed Kim met haar achterwerk, schreef Forbes: roem en geld vergaren met hun wereldberoemde kenmerken.

Maar waar Kylie er heel snel heel rijk mee werd, bleef het voor Kim vooral bij de bekendheid. Denk aan die keer dat ze het internet ‘brak’ met haar blote billen op de cover van een tijdschrift. Ze was wel ríjk, maar liep honderden miljoenen achter op de bijna 20 jaar jongere Kylie.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Kim op de cover van Paper in 2016. © Paper

Die werd in 2019 uitgeroepen tot de jongste selfmade miljardair ter wereld, waar het tijdschrift later op terugkwam. De realityster zou hebben gesjoemeld met belastingaangiften en is volgens Forbes helemaal geen miljardair.

En dat terwijl Kim de kunst bij haar afkeek. Kylie heeft haar vermogen van zo’n 900 miljoen dollar (758 miljoen euro) vooral te danken aan haar make-upmerk Kylie Cosmetics, waar ze de eerste twee jaar 230 miljoen dollar (bijna 194 miljoen euro) nettowinst mee opstreek.

Een paar jaar na Kylie begon Kim haar bedrijf KKW Beauty, dat inmiddels iets minder dan een miljard waard is. Vorig jaar streek ze 200 miljoen dollar (168,5 miljoen euro) op door 20 procent van het bedrijf te verkopen aan Coty.

Keukentafel

De link met Kims beroemde billen is indirect. Ze brachten haar faam én volgers, waardoor ze niemand nodig heeft om haar make-up aan de man te brengen. Met ongetwijfeld veel vrouwen onder haar 213 miljoen Instagram-volgers en 69 miljoen fans op Twitter heeft ze de marketing vanaf de keukentafel makkelijk in eigen hand.

Dat staat nog los van de kanalen van de merken zelf én de posts van Kims bekende (half-)zussen met haar producten. Ook ideaal: op sociale media kan Kim meteen zien wat aanslaat - pakweg 20 jaar geleden moesten merken voor zulke reacties op straat klanten ondervragen.

10 miljoen per jaar

Haar bekende curves sluiten ook (letterlijk) naadloos aan bij het andere bedrijf dat haar zo rijk maakte: Skims, een merk voor shapewear. Althans, zo begon het.

Toen klanten tijdens de lockdowns minder behoefte kregen aan flatterende onderkleding, dook Kim in de markt van comfortabele loungekleren voor op de bank. Het bedrijf is inmiddels ruim 500 miljoen dollar waard, waarvan Kim 225 miljoen in handen heeft.



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De rest van haar vermogen bestaat uit cash, investeringen en vastgoed, aldus Forbes. Al sinds 2012 verdient ze elk jaar een slordige 10 miljoen dollar bruto (8,4 miljoen euro) dankzij haar tv-contract rond Keeping up with the Kardashians en samenwerkingen met andere merken.

Die verlopen overigens niet altijd vlekkeloos; Kim wekte irritatie op bij de Amerikaanse medicijnwaakhond toen ze zonder vermelding van risico’s een middel tegen zwangerschapsmisselijkheid promootte.

Drijven op Kims billen

Kims belangrijkste verdiensten kwamen lange tijd trouwens helemaal niet uit mode en cosmetica, maar uit technologie. Ze verdiende geld met haar telefoonspel Hollywood en haar inmiddels ter ziele gegane app Kimoji, waarop Kim haar eigen emoji’s had.

Blikvanger daar was weer haar kont, toen inspiratie voor allerlei merchandising. Er was een opblaasbare versie te koop voor in het zwembad, een usb-stickvariant én een asbak voor je peuken (ook butts in het Engels).

Volledig scherm In 2017 konden fans drijven op Kims billen. © Instagram Kimoji

Tel er haar drie panden in Calabasas (Californië) en lucratieve aandelen in Disney, Amazon, Netflix en Adidas bij op en je komt met gemak aan een miljard dollar.

Geen talent

Haar eigen bedrijven blijven echter de kern, waarmee ze op ongekende wijze de vruchten plukt van haar roem. Die combinatie werkte altijd al, maar sinds de komst van sociale media werkt het optimaal. Kim en haar zussen vermengen ‘het persoonlijke’ met het ‘professionele’, waarbij een onschuldig vrijetijdskiekje of een gezellige scène ook vaak reclame is, schreef BBC News eerder.



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kim is daarmee evenveel mens als merk - en faam is haar gratis marketing, schrijft Forbes. En dat weet de familie; Kylie noemde haar volgers eerder in één adem fans én klanten.

Het blad vergeleek de familie met Donald Trump, een vastgoedmagnaat die mede dankzij Twitter president werd. Met dank aan sociale media kent de familie die beroemd is van het beroemd zijn een miljardair en een bijna-miljardair.

Kim knijpt zichzelf soms wel even, bleek toen ze eerder voor het eerst de cover van Forbes haalde. Ze verwees naar wat mensen zo vaak over haar zeggen: ‘Niet gek voor een meisje zonder talent.’

Hoe goed ken jij Kim en haar bekende zussen? Test je kennis in onze quiz:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.