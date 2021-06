Hoe verstandelijk beperkte broer Kim (33) inspireert voor nieuw avontuur: ‘Wil doen waar ik goed in ben’

Anna bestaat niet, maar Meerkerkse modebe­drijf met haar naam floreert meer dan ooit

10 juni Zes eengezinswoningen in Ameide moesten worden platgegooid om de eerste winkel van het huidige modebedrijf Anna van Toor mogelijk te maken. Ruim een eeuw later opent in Zwijndrecht filiaal nummer 33 en is de omzet van de webshop door corona explosief gestegen.