‘Hoezo moet je nu geen nieuw bedrijf beginnen?’

Volgens het CBS stopten in 2020 140.000 ondernemers met hun bedrijf, 20 procent meer dan het jaar ervoor. En dat is een record, zelfs tijdens de moeilijke jaren in 2009 en 2012 waren er niet zó veel bedrijfsopheffingen.



Toch waren er in bepaalde sectoren ook bedrijven die het juist zeer goed deden in coronatijd. In plaats van een vakantie was een nieuwe badkamer populair net als de aanschaf van een boot of vakantiehuis. Webshops, pakketbezorgdiensten en online supermarkten deden het bijzonder goed en ook online diensten als Netflix of onderwijsplatform Squla draaiden super. Het ging zelfs niet in de hele horecasector slecht: sommige bedrijven hebben van het afhalen en bezorgen een winstgevend concept weten te maken.

Zou jij je eigen bedrijf willen beginnen? Dan is de keus aan jou of je dat nu al doet of wacht tot na corona. Voor beide valt wat te zeggen:

Optie 1: beter maar niet starten

Er zijn zeker beren op de weg te benoemen. Grotere werkloosheid betekent minder bestedingen en misschien wel meer anderen die ook nu een bedrijf gaan starten. Nu een fysieke winkel beginnen betekent misschien wel dat je straks in een half lege winkelstraat of helemaal leeg winkelcentrum zit. Faillissementen of bedrijfsopheffingen van anderen raken zo ook aan jouw toekomstige klantenstroom.



Quote Nu een fysieke winkel beginnen betekent misschien wel dat je straks in een half lege winkel­straat of helemaal leeg winkelcen­trum zit

Qua uitgaven lijkt het in sommige sectoren nog wel mee te vallen, in andere juist weer niet. Maar hoe is dat als straks de steunmaatregelen eindigen? Misschien zijn de uitgaven in de ene sector ook aangejaagd door de beperkte bestedingsmogelijkheden in andere. Zonder veel moeite kun je nu je bank uitproberen, maar een zorgeloos rondje over de meubelboulevard - waar je lekker even op elke bank neerploft - is een stuk minder gemakkelijk geworden. Als de wereld weer open gaat, is het maar de vraag waar we ons geld aan uit gaan geven.

Optie 2: Juist in de coronacrisis beginnen

Toch zitten er ook voordelen aan het starten van een onderneming in coronatijd. Als je nu een winkelpand zoekt, zul je veel keus hebben en er zullen ook veel bedrijven zijn die je kunt overnemen.



Online shoppen zijn we veel meer gaan doen tijdens corona. Jaren geleden dacht ik zelf dat ik nooit schoenen online zou kopen: die paste je natuurlijk in een winkel. Maar met een goede retourservice is mijn koudwatervrees al jaren verdwenen. Hetzelfde geldt voor digitaal grote uitgaven; ik kan me niet meer voorstellen dat ik naar een winkel ga om een laptop te kopen.

Een jaar lang anders geld besteden is vast lang genoeg om gewoonten te veranderen: online shoppen lijkt ook na corona veel kansen te bieden en zo zullen er meer sectoren zijn die juist nu een groei doormaken. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van ondernemers die toch slaagden in coronatijd. Zoals deze moedige mannen die tijdens corona een versmarkt startten in een verder verlaten winkelcentrum.

Je kans van slagen hangt natuurlijk ook af van je bedrijfsplan. Wat ga je doen en hoe ga je het doen? Ik denk dat er goede concepten te verzinnen zijn in deze tijd.

Wat vind jij?

Hoe zie jij het toekomstige ondernemersklimaat? Zit je zelf in een sector waarin starten jou een goed idee lijkt? Of denk je dat je beter even een jaartje kunt wachten totdat er – hopelijk – meer duidelijk is geworden over ons economisch klimaat?



Poll Een bedrijf starten in coronatijd... Is een goed idee. Er zijn kansen genoeg.

Is een slecht idee. Het risico is te groot.

Weet ik niet Een bedrijf starten in coronatijd... Is een goed idee. Er zijn kansen genoeg. (86%)

Is een slecht idee. Het risico is te groot. (8%)

Weet ik niet (6%)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.