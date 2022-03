Hogere brandstofprijzen drijven taxichauffeurs tot wanhoop: ‘Velen al in de bijstand’

Horeca kampt met tekorten: ‘Komt personeel dat bij GGD ging werken nog terug?’

‘Personeel gezocht!’. Loop een rondje langs een straatje vol cafés of neem een kijkje op de Facebookpagina van een favoriet restaurant, en de vacatures vliegen je om de oren. De vraag die rijst: keert horecapersoneel dat in coronatijd een switch maakte naar de GGD straks terug? En zorgen QR-codes waarmee gasten zelf kunnen bestellen ervoor dat er minder personeel nodig is?

2 maart