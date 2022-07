Hoog IQ en goed met cijfers; dit IT-bedrijf heeft alleen mensen met autisme in dienst: ‘Ze presteren juist beter’

MET VIDEO In alle rust en privacy thuis hulp bij haarver­lies door ziekte: ‘Jolanda is goud’

Als je te maken krijgt met kanker, voel je je kwetsbaar. Valt je haar uit, dan wordt het helemaal precair, aldus lotgenoten Annelize en Cobie. Gelukkig is er Jolanda de Jong, van JoJo Hoofdzorg. Jolanda komt voor haarproblemen aan huis, en zorgt in alle rust en privacy voor een passende oplossing. ,,Ze is goud”, zeggen haar cliënten.

25 juli